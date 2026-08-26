Verde urbano contro il rumore: conta dove si piantano gli alberi

Il verde urbano potrebbe rivelarsi l’alleato più efficace contro il rumore delle città, ma non basta piantare alberi qua e là e sperare che funzioni: conta soprattutto dove si mettono. È questo il punto attorno a cui ruota il ragionamento, e vale la pena partire da una constatazione banale che chiunque abiti in una via di passaggio conosce bene. Chi vive in campagna può invidiare molte cose alla città, il rumore continuo non è tra queste. Gli infissi di ultima generazione aiutano, questo è fuori discussione. A finestre chiuse l’isolamento regge, il traffico diventa una presenza remota. Poi però le finestre si aprono, e tutto cambia. Il brusio di fondo torna dentro casa insieme all’aria, e con lui il clacson, la frenata, il motorino che accelera sotto il balcone. È una convivenza a cui milioni di persone si sono abituate, senza però che il corpo si abitui davvero.

Il rumore non è solo un fastidio

Qui sta il nodo che spesso viene sottovalutato. Il rumore urbano non è soltanto una scocciatura da tollerare, perché l’esposizione continua al traffico e alle altre sorgenti sonore viene collegata a disturbi del sonno, a problemi cardiovascolari e a conseguenze sulla salute mentale. Non si parla di disagio momentaneo, ma di un logoramento lento che agisce anche quando l’orecchio smette di farci caso.

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I numeri danno la misura del problema. Solo nell’Unione europea l’esposizione prolungata al rumore viene associata a circa 12.000 morti premature ogni anno. È una cifra che pesa, soprattutto se si considera quanto poco spazio occupi il tema nel dibattito quotidiano rispetto ad altre forme di inquinamento. L’aria si vede, o almeno si sente nei polmoni. Il suono, paradossalmente, si nasconde meglio proprio perché è sempre lì.

Le soluzioni tradizionali e il limite dei quartieri già costruiti

Ridurre il problema, però, non è affatto semplice. Le barriere acustiche, gli asfalti fonoassorbenti, le limitazioni al traffico funzionano sulla carta e in molti casi anche nella pratica, ma hanno un difetto strutturale: sono difficili da applicare nei quartieri già costruiti. In un tessuto urbano consolidato, dove ogni metro quadro è occupato e ogni intervento significa cantieri, permessi e disagi, calare dall’alto una barriera diventa un’impresa. E poi c’è il conto da pagare, che nella maggior parte dei casi risulta oltremodo costoso per le amministrazioni. Da qui l’idea di guardare altrove, o meglio, di guardare a qualcosa che le città spesso hanno già sotto gli occhi senza sfruttarlo davvero. La natura offre soluzioni che la progettazione tende a dimenticare, e il verde è la più immediata. Alberi, siepi, aiuole, fasce vegetate lungo le arterie di traffico: elementi che non richiedono demolizioni e che portano con sé benefici collaterali difficili da ottenere con il cemento.

Il punto delicato è proprio la distribuzione. Piantare alberi e creare parchi urbani in modo casuale rischia di produrre risultati modesti sul fronte acustico, per quanto gradevoli dal punto di vista estetico. La posizione, l’orientamento rispetto alle sorgenti sonore, la densità della vegetazione: sono variabili che cambiano completamente l’esito finale. Un filare piazzato nel punto sbagliato fa ombra e poco altro, mentre la stessa quantità di verde collocata con criterio può incidere in modo tangibile sulla quantità di rumore che arriva alle finestre delle abitazioni. Il ragionamento, quindi, si sposta dalla quantità alla strategia. Non quanto verde, ma dove. Ed è su questa differenza che si gioca la possibilità di rendere le città un po’ più silenziose senza dover riscrivere da zero il loro assetto.