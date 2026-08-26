Google Pixel, Capovolgi per Non disturbare sparisce dai telefoni

Chi possiede uno smartphone Google e ha l’abitudine di appoggiarlo a faccia in giù per zittire tutto sta scoprendo che qualcosa non torna: la funzione Capovolgi per attivare Non disturbare ha smesso di rispondere su un buon numero di Pixel, e in diversi casi è addirittura sparita dalle impostazioni. Le segnalazioni sono arrivate nelle ultime settimane, arrivano da modelli diversi e raccontano due sintomi principali, entrambi fastidiosi allo stesso modo.

Il meccanismo, per chi non lo avesse mai usato, è tra i più semplici mai messi in circolazione su Android. I sensori del telefono capiscono quando il display viene poggiato contro una superficie e da quel momento scatta la modalità Non disturbare, con notifiche e chiamate silenziate secondo le preferenze già impostate. Un gesto, zero menu da scorrere. Comodissimo durante una riunione, a lezione oppure la notte, quando l’ultima cosa che si vuole fare è armeggiare con le impostazioni.

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Cosa sta succedendo ai Pixel

Il quadro è variegato. Una parte degli utenti racconta che il comando restituisce un messaggio di errore quando si prova ad attivarlo, mentre altri riferiscono che la voce è scomparsa del tutto dal percorso Impostazioni, Benessere digitale e controllo genitori. In pratica non c’è più nulla da attivare o disattivare, come se la funzione non fosse mai esistita su quel dispositivo. I modelli coinvolti coprono generazioni molto diverse tra loro, e questo è l’indizio più interessante di tutta la vicenda. Nelle segnalazioni compaiono Pixel 7 e Pixel 7a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro, poi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, fino a Pixel 10. Un ventaglio così ampio porta a escludere l’ipotesi hardware e a puntare invece su un bug software, magari legato a un aggiornamento recente oppure a un componente condiviso da tutti questi telefoni.

La strada che passa da Benessere digitale

Tra le varie testimonianze emerge una possibile via d’uscita, e riguarda l’app Benessere digitale, che è anche il componente di sistema incaricato di gestire questo comportamento. Diversi utenti raccontano che, una volta installata la versione più recente dell’app tramite Google Play, l’opzione è ricomparsa nelle impostazioni e ha ripreso a lavorare come prima. Altri, però, si ritrovano esattamente al punto di partenza anche dopo l’aggiornamento, quindi non si tratta di una soluzione universale.

Google, dal suo canto, non ha confermato nulla. Nessuna comunicazione ufficiale sull’origine del malfunzionamento e nessuna conferma che il problema sia davvero collegato a Benessere digitale. Vale la pena ricordare che non è la prima volta: anche dopo precedenti aggiornamenti di Android alcuni possessori di Pixel avevano visto sparire la voce dalle impostazioni oppure avevano notato che il gesto non produceva più alcun effetto, situazioni poi sistemate con rilasci successivi. Il sospetto, allora, è che Capovolgi per attivare Non disturbare dipenda da pezzi di software particolarmente sensibili agli aggiornamenti, sia quelli del sistema operativo sia quelli delle applicazioni di sistema distribuite direttamente da Google. Un equilibrio delicato che si rompe con una certa regolarità.

Cosa si può provare nel frattempo

Il consiglio più pratico resta il più banale: controllare la disponibilità di aggiornamenti per il sistema operativo e per l’app Benessere digitale su Google Play, installare quello che c’è e poi riavviare lo smartphone. Nelle discussioni pubblicate online circolano anche altri tentativi, come disattivare e riattivare manualmente la funzione oppure passare in rassegna le impostazioni della modalità Non disturbare, ma nessuno di questi passaggi funziona su tutti i dispositivi colpiti.

La correzione definitiva potrebbe arrivare con un aggiornamento di Benessere digitale, con una patch di Android oppure con uno dei prossimi Pixel Feature Drop. Al momento, però, da Mountain View non è uscita una sola parola sul tema.