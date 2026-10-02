Vauxhall, nuovo logo del Grifone: sparisce la classica bandiera

Vauxhall cambia volto al suo simbolo più celebre. Il marchio britannico controllato da Stellantis ha presentato ufficialmente il nuovo logo Vauxhall, l’ultima evoluzione del Grifone che da oltre un secolo accompagna le sue auto. La figura appare ora stilizzata, con un profilo molto più angolare, moderno e ridotto all’essenziale.

La novità più evidente riguarda un dettaglio che chi conosce il marchio noterà subito. Per la prima volta nella storia recente della casa, che nel Regno Unito vende gli stessi modelli di Opel, dall’emblema sparisce la classica bandiera. Al suo posto restano linee pulite, pensate per sposarsi con il linguaggio stilistico “Bold and Pure” che caratterizzerà la prossima generazione di veicoli elettrici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il debutto sulla STX Concept e il legame con la calandra Vizor

Il primo palcoscenico per il nuovo simbolo sarà il Salone di Parigi, dove comparirà sul prototipo Vauxhall STX Concept. Il nome è l’abbreviazione di “Sports Tourer eXperimental” e già lascia intuire di cosa si tratti: una station wagon, versione con il marchio britannico della Opel STX Concept, nata per anticipare la futura direzione stilistica della casa. Sulle auto di serie invece il logo arriverà più avanti, con un modello inedito la cui presentazione è prevista nel corso del 2027.

Dietro il restyling non c’è soltanto una questione di gusto. Il disegno è stato ripensato per integrarsi al meglio con la calandra Vizor, il frontale che dal 2021 contraddistingue i modelli Opel e Vauxhall. Con una grafica più semplice il Grifone risulta più nitido quando viene retroilluminato al centro della parte anteriore.

A spiegare la scelta è Mark Adams, Vicepresidente del Design di Vauxhall: “L’emblema del Grifone è immediatamente riconoscibile, con le Vauxhall visibili in quasi ogni strada della Gran Bretagna. Dopo aver adornato i nostri veicoli in forme diverse per oltre 120 anni, volevamo mantenerne gli elementi essenziali snellendolo per la prossima generazione di veicoli elettrificati. Poiché il Grifone è ora illuminato sul frontale dei nostri modelli più recenti, questo design più semplice lo rende anche più chiaro e facile da identificare. Il nuovo look è più affilato, più pulito e si adatta perfettamente alla prossima evoluzione del nostro linguaggio stilistico Bold and Pure.”

Un Grifone con radici nel Medioevo

La produzione di automobili Vauxhall nel Regno Unito è cominciata nel 1903, eppure la storia dello stemma affonda le radici molto più indietro. Bisogna tornare addirittura al XIII secolo e allo stemma araldico di Sir Falkes de Bréauté, luogotenente di Re Giovanni. Le sue terre sulla riva sud del Tamigi presero il nome di “Fulk’s Hall”, ed è proprio da qui che deriva il toponimo Vauxhall.

Il resto è una lunga catena di passaggi. Nel 1857 Alexander Wilson fondò la Vauxhall Ironworks prendendo in prestito il nome della località, mentre nel 1913 l’apprendista Harry Varley disegnò il primo distintivo circolare con il Grifone. Dagli anni Venti del Novecento a oggi il simbolo è passato attraverso dodici riprogettazioni principali.

Quella appena svelata è quindi la tredicesima versione dell’emblema. Il nuovo Grifone comparirà anche nell’identità visiva delle concessionarie, nella campagna promozionale “Brit’s What We Do” e nella partnership ufficiale con il Team GB per le Olimpiadi del 2028.

Fonte: TecnoAndroid