Trump attacca chi blocca i data center: «Sarete poveri»

Donald Trump ha alzato il tono sulla questione dei data center, avvertendo che le comunità locali che decidono di respingerli finiranno per ritrovarsi, parole sue, «arretrate e povere». Un messaggio diretto, senza troppi giri di parole, rivolto a quei territori dove la costruzione di nuovi impianti per il calcolo e l’archiviazione dei dati sta incontrando resistenze crescenti. E non si è fermato lì, perché nel mirino è finita anche la geopolitica: secondo il presidente, «la Cina non potrebbe essere più felice» del movimento che si oppone ai data center negli Stati Uniti. La frase è di quelle costruite per far discutere, e infatti il dibattito era già acceso da tempo. Da una parte le amministrazioni locali che frenano, dall’altra un’industria tecnologica che spinge per aprire cantieri ovunque ci sia terreno, energia elettrica e una rete adeguata. Trump si è schierato senza ambiguità con la seconda.

Il nodo delle comunità che dicono no

Il ragionamento del presidente americano è essenzialmente economico. Chi blocca l’arrivo di un data center starebbe rinunciando a investimenti, posti di lavoro e a un pezzo di futuro industriale. L’espressione «arretrate e povere» è pensata per colpire proprio quel punto sensibile, l’idea che dire no oggi significhi restare tagliati fuori domani. Un argomento che riecheggia altre stagioni di sviluppo infrastrutturale, quando la scelta era tra accogliere una fabbrica e vederla andare altrove.

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Le comunità locali che si oppongono, però, hanno alzato la voce in modo sempre più organizzato. Non si tratta di un fenomeno isolato o di qualche protesta sporadica, visto che lo stesso Trump ne parla come di un vero e proprio movimento. Il fatto che un presidente senta il bisogno di intervenire pubblicamente sul tema dà la misura di quanto la questione sia diventata politicamente rilevante.

La carta cinese nel discorso di Trump

Il passaggio sulla Cina merita attenzione separata, perché sposta il discorso su un piano completamente diverso. Non più solo sviluppo locale e occupazione, ma competizione tecnologica tra grandi potenze. Secondo Trump, ogni impianto non costruito negli Stati Uniti è di fatto un regalo a Pechino, un vantaggio consegnato al concorrente principale nella corsa all’infrastruttura digitale. È una mossa retorica classica e piuttosto efficace, quella di trasformare una discussione su permessi edilizi e piani regolatori in una questione di interesse nazionale. Chi protesta contro un cantiere vicino casa si ritrova improvvisamente descritto come un ostacolo alla competitività americana. Difficile immaginare che questo tipo di inquadramento possa placare gli animi, anzi.

Un tema destinato a restare caldo

Le dichiarazioni di Trump arrivano in una fase in cui la costruzione di nuovi impianti per il calcolo intensivo è diventata una delle voci più consistenti negli investimenti tecnologici americani. Ogni struttura richiede spazio, elettricità in quantità e infrastrutture di supporto, elementi che inevitabilmente si scontrano con le sensibilità dei territori che le ospitano.

Il presidente ha scelto la linea dura, contrapponendo il progresso economico alla resistenza locale e aggiungendoci sopra il fattore geopolitico. Una posizione che chiarisce da che parte sta l’amministrazione quando si tratta di autorizzazioni e nuovi investimenti tecnologici, e che difficilmente passerà inosservata nelle prossime consultazioni pubbliche organizzate dalle amministrazioni comunali americane.

Il messaggio, in ogni caso, è arrivato forte e chiaro a chi in questi mesi ha organizzato comitati, raccolto firme e votato contro nei consigli locali. Per Trump, l’opposizione ai data center non è una battaglia ambientale o di qualità della vita, ma un errore strategico con conseguenze che vanno ben oltre i confini delle singole contee coinvolte.