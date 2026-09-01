JBL Cove arriva in Italia: tre speaker Wi-Fi per tutta la casa

Con JBL Cove, JBL porta sul mercato una nuova famiglia di speaker Wi-Fi progettata per distribuire la musica in diversi ambienti della casa. La gamma nasce per offrire un sistema multi-room flessibile, con dispositivi che possono essere utilizzati singolarmente, in stereo oppure insieme all’interno di un impianto più ampio.

La piattaforma viene gestita attraverso l’app JBL One, che permette di configurare gli speaker, creare gruppi e accedere ai servizi musicali compatibili. Il sistema è pensato per rendere immediata anche la gestione stanza per stanza, senza dover necessariamente modificare continuamente la configurazione della rete audio. La nuova famiglia comprende JBL Cove M1, JBL Cove P1 e JBL Cove X1, tre modelli con caratteristiche differenti. I prezzi partono da 229,99 euro, mentre la disponibilità è prevista da ottobre 2026.

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Tre speaker per tre configurazioni audio

Il modello più compatto della famiglia è JBL Cove M1, progettato per l’ascolto quotidiano all’interno della casa. Utilizza tre tweeter e un woofer e supporta sia la configurazione stereo sia quella multi-room. Al centro della gamma si trova JBL Cove P1, pensato invece per chi desidera maggiore libertà di utilizzo. È uno speaker portatile alimentato a batteria, con autonomia dichiarata fino a 14 ore. La ricarica avviene attraverso la docking station, mentre la certificazione IP56 permette di utilizzare il dispositivo in differenti ambienti.

Il P1 introduce anche il supporto a Dolby Atmos e dispone di quattro tweeter, uno dei quali con configurazione up-firing, affiancati da un woofer. Il modello di punta è JBL Cove X1, progettato per produrre un suono più avvolgente e tridimensionale. La configurazione comprende quattro tweeter, con un’unità up-firing, e due woofer. Anche questo modello supporta Dolby Atmos e può essere utilizzato in configurazione stereo oppure all’interno di un sistema multi-room. Tutti e tre gli speaker condividono alcune delle principali tecnologie della piattaforma, tra cui Constant Sound Field, calibrazione automatica e AI Sound Boost.

AI Sound Boost e calibrazione automatica

Uno degli elementi centrali di JBL Cove è la possibilità di lasciare al sistema una parte della gestione delle prestazioni audio. La calibrazione automatica adatta infatti il comportamento dello speaker all’ambiente e permette una maggiore libertà nella scelta della posizione.

La tecnologia Constant Sound Field è invece progettata per mantenere un suono equilibrato e uniforme all’interno dell’ambiente. A completare il sistema interviene AI Sound Boost, che punta a ridurre al minimo la distorsione anche quando il volume viene portato a livelli elevati.

La configurazione può essere gestita attraverso JBL One, con la possibilità di creare gruppi di speaker per distribuire la musica in tutta la casa oppure selezionare un singolo ambiente. JBL Cove supporta inoltre Wi-Fi e Bluetooth, oltre ad AirPlay 2, Google Cast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect e Qobuz Connect.

È presente anche Spotify Tap, che permette di accedere a Spotify attraverso un singolo tocco sul pulsante Moment. Il controllo vocale integrato supporta inoltre Alexa+.

JBL Cove si integra con le soundbar Bar Series MK2

La piattaforma non è limitata alla riproduzione musicale. Gli speaker JBL Cove possono infatti essere abbinati alle soundbar JBL Bar Series MK2, ampliando il sistema verso l’home theater. Attraverso JBL One è possibile configurare gli speaker Cove compatibili come canali posteriori, creando un sistema Dolby Atmos più immersivo. La compatibilità varia in base al modello: per JBL Cove X1 viene indicata anche la possibilità di utilizzo con le soundbar Bar MK2 per la musica multi-room.

Un’altra funzione riguarda Music Follows Me. Premendo e tenendo premuto il pulsante Moment, la musica e l’audio della TV possono passare da una stanza all’altra senza dover utilizzare lo smartphone o aprire l’app. La gestione dell’impianto rimane quindi legata alla distribuzione del suono negli ambienti, con la possibilità di utilizzare i singoli speaker anche senza app e di configurare il sistema in tre passaggi.

Prezzi e disponibilità JBL Cove

I nuovi speaker JBL Cove saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero su JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica a partire da ottobre 2026. JBL Cove M1 sarà proposto a 229,99 euro, mentre JBL Cove P1 avrà un prezzo di 449,99 euro. Il modello di punta JBL Cove X1 arriverà invece a 499,99 euro.