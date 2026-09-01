Samsung amplia la formazione Display Solutions per i partner europei

La Samsung Business Academy amplia il programma dedicato alle Display Solutions per i partner europei. Samsung Electronics ha annunciato un’offerta formativa più estesa, progettata per rafforzare sia le competenze commerciali sia quelle tecniche legate al portfolio di display professionali dell’azienda.

Il nuovo programma comprende percorsi dedicati alla conoscenza dei prodotti, alla vendita e alla preparazione tecnica, con l’obiettivo di accompagnare i partner nelle diverse fasi del rapporto con il cliente. La formazione punta così a fornire gli strumenti necessari per individuare opportunità, consigliare le soluzioni più adatte e procedere con l’implementazione di esperienze integrate basate sulle tecnologie Samsung. L’offerta riguarda sia le componenti hardware sia quelle software del portfolio professionale, seguendo l’evoluzione delle soluzioni disponibili per il mercato dei display.

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Corsi online e formazione pratica per i partner

Una delle caratteristiche del programma aggiornato è la possibilità di scegliere tra differenti modalità di apprendimento. Samsung ha infatti combinato formazione on-demand e attività in presenza attraverso la Samsung Business Academy.

I nuovi corsi online permettono ai partner di approfondire in autonomia la conoscenza dei prodotti, le competenze commerciali e gli aspetti legati alla preparazione tecnica. La modalità on-demand consente di seguire i contenuti secondo tempi ed esigenze individuali, senza vincolare l’apprendimento a un’unica modalità.

A questa proposta si affiancano workshop pratici, dimostrazioni dei prodotti e sessioni guidate dai formatori. La formazione in presenza è pensata per offrire un approccio più concreto alle soluzioni Display Samsung, permettendo di approfondirne caratteristiche e utilizzo attraverso attività pratiche. L’ampliamento riguarda inoltre l’intero portfolio professionale dell’azienda. I percorsi comprendono infatti soluzioni LED, Smart Signage e strumenti software come Samsung VXT, estendendo la formazione oltre la semplice conoscenza dei singoli prodotti.

Samsung punta sulle competenze dell’ecosistema professionale

L’iniziativa si inserisce nel rapporto tra Samsung e la propria rete di partner europei. L’azienda considera infatti la preparazione dei partner un elemento importante per sostenere una crescita condivisa e aumentare il valore offerto ai clienti.

Ben Holmes, Senior Director European Display Organization di Samsung Electronics, ha sottolineato il ruolo delle competenze commerciali e tecniche all’interno del programma. L’ampliamento della formazione permette ai partner di accedere a percorsi più flessibili, mantenendo aggiornate le conoscenze sul portfolio Display Solutions e acquisendo maggiore preparazione nella proposta delle tecnologie ai clienti.

Il programma non viene considerato come un’offerta statica. Samsung prevede infatti di continuare ad aggiornarlo seguendo l’evoluzione del proprio portfolio Display, con nuovi corsi e ulteriori opportunità formative associate all’arrivo sul mercato di nuovi prodotti e soluzioni. I partner europei possono accedere ai contenuti più recenti attraverso la Samsung Business Academy, disponibile tramite il Samsung Partner Portal. La piattaforma rappresenta quindi il punto di accesso ai percorsi formativi dedicati alle Display Solutions e ai relativi aggiornamenti.