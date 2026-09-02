Android 17 QPR2 Beta, errore 404 blocca i download sui Pixel

Chi possiede un Pixel e ha provato a scaricare a mano l’ultima build della Android 17 QPR2 Beta si è ritrovato davanti a un muro: un errore 404, quello che di solito compare quando una pagina web non esiste più o è stata spostata. Niente file, niente download, niente da fare. Il problema riguarda proprio il canale manuale, quello a cui si rivolge chi non vuole aspettare l’aggiornamento via etere o chi, per un motivo o per l’altro, ha bisogno di mettere le mani direttamente sull’immagine di sistema.

E il motivo per cui questo blocco pesa più di quanto sembri sta tutto in un dettaglio raccontato da un utente Pixel finito in bootloop. Il telefono, in pratica, si riavvia in continuazione senza mai arrivare alla schermata iniziale. Una situazione fastidiosa, che nella maggior parte dei casi si risolve in due modi: ripristino di fabbrica, con conseguente perdita di tutto quello che c’è dentro, oppure reinstallazione manuale del pacchetto software, che permette di salvare foto, messaggi e app senza dover ricominciare da zero. Quell’utente aveva scelto la seconda strada. L’errore 404 gliel’ha chiusa in faccia.

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Quando il download manuale non è un capriccio da smanettoni

Va detto che il download manuale delle build di anteprima viene spesso considerato roba da appassionati, gente che ama sperimentare e che accetta il rischio di qualche crash in cambio dell’anteprima delle novità. In parte è vero. Ma non sempre. Chi partecipa a un programma beta si espone per definizione a bug, incompatibilità e comportamenti anomali, e proprio per questo la possibilità di scaricare l’immagine di sistema in autonomia funziona come rete di sicurezza. È lo strumento che consente di rimettere in piedi un dispositivo bloccato senza sacrificare i dati.

Togliere quella rete, anche solo per un problema tecnico temporaneo lato server, significa lasciare gli utenti Pixel con una sola alternativa concreta, cioè il ripristino totale. Che poi è esattamente ciò che la persona finita in bootloop stava cercando di evitare. La beffa è evidente: il sistema pensato per aiutare chi si trova nei guai smette di funzionare proprio nel momento in cui serve davvero.

Un intoppo che riguarda l’accesso ai file, non il software in sé

L’errore 404 non racconta nulla sulla qualità della build. Non significa che Android 17 QPR2 Beta sia stata ritirata o che contenga chissà quale difetto grave. Indica soltanto che la risorsa richiesta, al momento del tentativo, non risulta raggiungibile all’indirizzo previsto. Può capitare per un file spostato, un collegamento aggiornato male, una pagina che non punta più dove dovrebbe.

Il risultato pratico, però, resta lo stesso: chi cerca di procurarsi il pacchetto per conto proprio non ci riesce. E in un contesto di anteprima, dove i problemi di stabilità fanno parte del gioco, l’impossibilità di recuperare il file diventa un ostacolo tutt’altro che secondario. Il bootloop è probabilmente lo scenario peggiore tra quelli possibili, perché rende il telefono inutilizzabile e costringe a scegliere tra due opzioni entrambe scomode quando la più indolore viene a mancare.

Chi segue da vicino il ciclo di sviluppo di Android sa che le fasi beta procedono per tentativi, correzioni e ripubblicazioni. Fa parte del meccanismo. Quello che colpisce, in questo caso, è la natura banale dell’inciampo. Non un bug di sistema, non un conflitto tra driver, non un problema di compatibilità hardware. Un semplice messaggio di errore su una pagina, il tipo di cosa che si incontra navigando su un sito qualsiasi, e che qui si trasforma in un blocco operativo per chi ha bisogno di rimettere in funzione il proprio dispositivo. Per gli utenti coinvolti la conseguenza immediata è una sola: senza accesso al file, l’unica via per uscire dal bootloop rimane il ripristino di fabbrica, con tutto quello che comporta in termini di dati persi.