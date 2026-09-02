Gemini Omni 1.1 Flash: video AI fino a 40 secondi e in 4K

Google ha messo mano al suo modello di generazione video per sviluppatori e il risultato si chiama Gemini Omni 1.1 Flash, disponibile da oggi tramite le API di Google AI Studio. Non è un annuncio pensato per il grande pubblico, ma per chi lavora con strumenti creativi basati su intelligenza artificiale, e le implicazioni sono concrete: più controllo, più coerenza, costi di sperimentazione più bassi. Chi usa Photoshop con Firefly, per fare un esempio pratico, potrebbe accorgersi dei benefici anche senza sapere cosa gira sotto il cofano.

La funzione che salta subito all’occhio è l’estensione delle scene. Fino a ieri i modelli precedenti analizzavano un solo secondo di contesto del video già generato, il che spiega perché tanti spezzoni prodotti con l’AI sembrassero cambiare idea a metà strada. Ora la finestra si allarga fino a 10 secondi, e la differenza si vede: la coerenza visiva e narrativa regge molto meglio, e un video può essere allungato in blocchi da 10 secondi fino a un massimo di 40 secondi complessivi. Non è un lungometraggio, chiaro, ma per una clip pubblicitaria o una sequenza di prova cambia tutto.

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Keyframe, 4K e anteprime a basso costo

L’altra aggiunta interessante è l’interpolazione tra keyframe. Il funzionamento è semplice da spiegare: si indica un fotogramma iniziale e uno finale, il modello si occupa di riempire tutto quello che sta nel mezzo. Serve per movimenti di camera complicati, zoom di taglio cinematografico, clip in loop che non mostrano stacchi sgradevoli. È il tipo di strumento che avvicina la generazione automatica al lavoro di montaggio vero e proprio, dove l’autore decide dove partire e dove arrivare. Itay Schiff, Creative Director di Figma Weave, ha riassunto la questione così: “Con le estensioni, materiale di riferimento più ricco e risoluzione 4K, Gemini Omni Flash porta i team oltre la semplice generazione di video, verso una vera regia.”

Il capitolo risoluzione merita attenzione perché tocca il portafoglio. Omni 1.1 supporta output in 1080p e in 4K per la produzione finale, quindi materiale pronto per essere consegnato a un cliente. Ma accanto alle qualità alte compare una modalità di anteprima in 360p che è fino al 60% più rapida da generare e costa un terzo rispetto alla risoluzione standard a 720p. La logica è quella di chi lavora davvero: si prototipa in bassa qualità, si scarta, si riprova, e solo quando l’idea funziona si esporta in alta. Un ragionamento banale nella teoria, meno banale quando ogni tentativo veniva pagato a prezzo pieno.

Riferimenti video in input e integrazioni già attive

Il modello accetta anche riferimenti video in input, fino a 3 secondi di filmato caricabile per mantenere coerenza visiva e dei personaggi tra più clip generate. È la risposta a uno dei problemi storici della generazione video automatica, quello del volto che cambia leggermente da una sequenza all’altra, o della luce che non torna. Tre secondi non sembrano molti, ma bastano a dare al sistema un’ancora a cui aggrapparsi.

Le integrazioni sono già partite. Adobe ha portato Omni Flash all’interno di Adobe Firefly, mentre Runway lo descrive come un modo per “muoversi velocemente tra le idee”. Due segnali che dicono parecchio su quanto rapidamente questi modelli vengano assorbiti dagli strumenti professionali, senza attese, senza fasi di test infinite.

Per chi non lavora con le API, Gemini Omni 1.1 Flash è comunque raggiungibile: è disponibile per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra attraverso Google Flow, e l’estensione delle scene si può usare anche direttamente dall’app Gemini.