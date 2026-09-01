FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, a IFA 2026 debutta il nuovo design

Il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 è una delle principali novità di FRITZ! a IFA 2026 e inaugura una nuova generazione di router del marchio. Il modello porta con sé un design completamente ripensato, ma l’evoluzione non riguarda soltanto l’estetica.

Il nuovo router supporta infatti fibra ottica e DSL, integra il Wi-Fi 7 tri-band e raggiunge una velocità complessiva di 12,2 Gbit/s sulla rete wireless. La progettazione è stata inoltre orientata alla flessibilità di installazione, alla gestione ordinata dei collegamenti e all’efficienza energetica. Il debutto coincide con il 40° anniversario di FRITZ! e introduce anche una nuova logica di denominazione per i FRITZ!Box, pensata per rendere più immediata l’identificazione delle caratteristiche dei diversi modelli.

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Un FRITZ!Box completamente riprogettato

Il nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 presenta un involucro ispirato a un’impostazione essenziale e versatile. Il router può essere collocato verticalmente su uno scaffale, sul pavimento oppure installato a parete, adattandosi a differenti configurazioni dell’ambiente.

La robustezza del dispositivo è stata verificata attraverso test intensivi. Anche il sistema per il montaggio a parete mantiene la compatibilità con i fori già utilizzati da modelli precedenti come il FRITZ!Box 7590.

L’interazione fisica è stata ridotta a un pulsante e un LED, mentre i collegamenti sono nascosti all’interno di un sistema dedicato alla gestione dei cavi. Le porte sono state spostate nella parte inferiore dell’apparecchio, lasciando libera la parte superiore dell’involucro. Questa scelta progettuale permette di collocare le 11 antenne nella zona superiore del router, con l’obiettivo di ottimizzare la potenza di trasmissione verso i dispositivi collegati, indipendentemente dalla posizione scelta per il FRITZ!Box.

Anche la gestione termica segue una filosofia differente. Il sistema di raffreddamento funziona senza ventola attiva e utilizza quindi un principio passivo per dissipare il calore. Il consumo medio dichiarato è di 12 watt, valore che rende il modello il FRITZ!Box più efficiente dal punto di vista energetico sviluppato dall’azienda nella propria classe di prestazioni DSL e fibra.

Fibra, DSL e Wi-Fi 7 fino a 12,2 Gbit/s

Il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 è progettato come dispositivo multi-broadband, con supporto diretto alle connessioni in fibra ottica e DSL, anche tramite ONT. Sul fronte wireless, il router utilizza il Wi-Fi 7 tri-band sulle frequenze a 6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz. Le prestazioni arrivano a 5.760 Mbit/s sia sulla banda a 6 GHz sia su quella a 5 GHz, mentre la frequenza a 2,4 GHz raggiunge 688 Mbit/s. È inoltre presente il supporto alla tecnologia MLO.

Per la fibra sono supportati GPON fino a 2,5 Gbit/s e AON fino a 1 Gbit/s. Attraverso un modem per fibra ottica, il collegamento WAN può arrivare a 2,5 Gbit/s. Sul versante DSL è invece previsto il supporto al 35b Supervectoring fino a 300 Mbit/s. La connettività cablata comprende una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s, una seconda porta LAN da 2,5 Gbit/s e due porte Gigabit. È presente anche una porta USB destinata a supporti di memoria e stampanti.

Il dispositivo svolge inoltre il ruolo di hub per la smart home, grazie all’integrazione di DECT e Zigbee. A queste funzioni si aggiungono telefonia DECT, IP/SIP e una porta telefonica analogica. Il software di gestione è FRITZ!OS 8.50, mentre la configurazione del router può essere effettuata attraverso la MyFRITZ!App. Il sistema comprende funzioni per VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS e rete Wi-Fi ospiti.

Arriva una nuova nomenclatura per i FRITZ!Box

Con il modello 7-90 debutta anche una nuova modalità per identificare i router FRITZ!. Il nome parte dal tipo di connessione, indicato attraverso termini come Fiber, DSL, Cable, Mobile o WAN, seguito da una combinazione numerica associata alla generazione Wi-Fi e alla serie del prodotto.

Il nuovo design e il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 vengono presentati per la prima volta a IFA 2026, dove i visitatori possono vedere il prodotto dal vivo dal 4 all’8 settembre presso lo stand 111, nel padiglione 7c. Il modello è inoltre già candidato al German Design Award, riconoscimento che si aggiunge all’impostazione progettuale con cui FRITZ! apre il nuovo capitolo della propria gamma di router.