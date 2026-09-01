XPENG L03 arriva in Italia: al via il tour in 12 città

La XPENG L03 entra nel vivo del mercato italiano con un tour dedicato alla scoperta del nuovo SUV Coupé del marchio. ATFlow ha dato il via all’Experience Roadshow L03, iniziativa che dal 31 agosto al 28 settembre porta il modello attraverso 12 città distribuite in 10 regioni, coinvolgendo la rete dei concessionari XPENG Italia.

Dopo le anteprime organizzate ad agosto in città come Milano e Roma, il nuovo modello arriva quindi sul territorio con un appuntamento pensato per permettere a clienti e appassionati di conoscere più da vicino la vettura. Il tour toccherà località come Messina, Firenze, Pesaro, Ravenna e Brescia, offrendo l’occasione di vedere il nuovo modello e conoscere anche il resto della gamma XPENG disponibile in Italia.

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XPENG L03, il SUV Coupé punta su AI e autonomia

La nuova L03 viene presentata come un Next Gen AI SUV Coupé che combina un’impostazione sportiva con tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e una piattaforma dedicata alla mobilità intelligente. Uno degli elementi distintivi è la disponibilità di due configurazioni: BEV e REEV. Quest’ultima rappresenta una novità per il marchio in Europa, perché la L03 è indicata come la prima vettura XPENG destinata al mercato europeo a utilizzare la tecnologia Range Extender.

Nella configurazione REEV, la vettura raggiunge un’autonomia complessiva superiore a 1.000 km. Anche la velocità di ricarica costituisce uno degli elementi messi in evidenza da XPENG: la L03 può passare dal 10 all’80% in 20 minuti, con una potenza di ricarica dichiarata di 180 kW.

Sul fronte delle prestazioni, l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,8 secondi. La dotazione tecnologica comprende inoltre una piattaforma intelligente XPENG e soluzioni basate sull’AI, insieme a sistemi dedicati a comfort, connettività e assistenza alla guida.

Il roadshow porta la L03 nelle concessionarie XPENG

L’Experience Roadshow rappresenta il passaggio attraverso il quale ATFlow punta a trasformare la presentazione della nuova vettura in un’esperienza diretta sul territorio. Durante le varie tappe, il pubblico potrà conoscere le caratteristiche della XPENG L03 e approfondire gli elementi che caratterizzano il nuovo SUV Coupé, dal design alle tecnologie integrate.

Il programma interessa complessivamente 12 tappe in 10 regioni italiane, coinvolgendo la rete dei concessionari XPENG Italia. L’iniziativa è partita il 31 agosto e proseguirà fino al 28 settembre 2026. Il percorso arriva dopo le presentazioni nazionali svolte nel corso di agosto e prepara anche le successive attività dedicate alla possibilità di provare la L03. Nei prossimi mesi, infatti, il modello sarà disponibile per esperienze di guida attraverso iniziative dedicate e presso le concessionarie ufficiali presenti sul territorio nazionale.

Per ATFlow, il roadshow rappresenta un ulteriore momento nel percorso di crescita di XPENG in Italia, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla proposta tecnologica del costruttore attraverso il contatto diretto con il prodotto. La nuova L03 porta così sul mercato italiano una proposta che unisce design SUV Coupé, intelligenza artificiale, due differenti sistemi di propulsione e, nella versione Range Extender, un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km.