Tesla prepara il voto UE sulla FSD: pubblicati i dati di sicurezza

La Tesla FSD (Supervisionata) torna al centro del percorso regolatorio europeo. L’azienda ha pubblicato su X un aggiornamento dedicato alla possibile approvazione della tecnologia nell’Unione Europea e, in vista di una potenziale votazione il 6 ottobre 2026, ha deciso di rendere pubblico uno degli elementi di prova utilizzati per l’omologazione nei Paesi Bassi.

Attualmente la FSD (Supervisionata) è omologata in cinque Paesi UE: Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. Secondo i dati diffusi da Tesla, il sistema viene utilizzato da oltre 70.000 proprietari e permette di percorrere più di 1 milione di chilometri al giorno.

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L’azienda sostiene inoltre che, sulle strade pubbliche dell’UE, la FSD (Supervisionata) presenti una probabilità 4,1 volte inferiore di essere coinvolta in un incidente rispetto alla guida manuale, considerando una misurazione su 100 milioni di chilometri.

Tesla mette online la dashboard usata per l’omologazione

La pubblicazione riguarda una dashboard sulla sicurezza che Tesla aveva già condiviso con tutti gli Stati membri dell’UE nell’aprile 2026, poco dopo l’approvazione della RDW nei Paesi Bassi. I dati contenuti nella dashboard si riferiscono a un periodo precedente a quella data.

Per rendere la FSD (Supervisionata) conforme alla normativa europea vigente, Tesla ha modificato il design del sistema in base alla UN-R-171 DCAS. Per alcuni comportamenti, tuttavia, l’azienda ha richiesto un’esenzione attraverso la procedura prevista dall’articolo 39 del Regolamento UE. Secondo Tesla, i dati pubblicati nella dashboard servono a dimostrare il livello di sicurezza associato proprio a queste esenzioni.

Il materiale arriva mentre il percorso verso una possibile approvazione a livello europeo entra in una fase particolarmente delicata. Tesla collega la questione anche alla sicurezza stradale: nel 2025 l’Europa ha registrato 19.400 morti sulle strade, equivalenti a circa 53 decessi al giorno. Nel messaggio pubblicato dall’azienda, la maggior parte degli incidenti mortali viene ricondotta all’errore umano.

Incidenti, frenate e cambi di corsia: i numeri di Tesla

I dati diffusi da Tesla comprendono 3 miliardi di chilometri percorsi nel 2025 con FSD (Supervisionata). L’azienda dichiara una riduzione degli incidenti gravi rispetto alla guida manuale dei propri veicoli su tutte le tipologie di strada considerate: 45% in autostrada, 69% sulle strade principali, 50% in città e 40% sulle strade locali.

Il sistema avrebbe inoltre ridotto fino all’84% le attivazioni della frenata automatica di emergenza e fino all’81% le frenate brusche, rispetto alla guida manuale di Tesla, sia in autostrada sia in ambito urbano.

Un altro dato riguarda i cambi di corsia. Su 377 milioni di manovre effettuate dalla flotta, Tesla indica una diminuzione del 99% delle collisioni minori durante i cambi di corsia in autostrada e del 93% sulle strade extraurbane.

La società segnala anche una riduzione del 67% degli episodi di affaticamento del conducente in autostrada rispetto alla guida manuale. Per quanto riguarda invece la velocità, FSD (Supervisionata) viaggerebbe a una velocità pari o inferiore a quella del traffico circostante nel 98% dei casi. Il quadro dei test comprende anche i veicoli utilizzati per lo sviluppo ingegneristico, che secondo Tesla hanno percorso 1,6 milioni di chilometri senza incidenti.

La FSD (Supervisionata) avrebbe inoltre completato oltre 230.000 test di scenario in diversi Paesi e in differenti condizioni operative, con un tasso di successo vicino al 98%. Tesla afferma che questo valore rimane intorno al 98% anche in situazioni come pioggia, nebbia, giorno e notte.

Il percorso regolatorio europeo resta quindi legato alla valutazione delle autorità competenti. La stessa Tesla precisa che le funzionalità attualmente abilitate richiedono la supervisione attiva del conducente e non trasformano il veicolo in un mezzo autonomo. L’utilizzo resta inoltre limitato alle giurisdizioni nelle quali è presente l’approvazione normativa.