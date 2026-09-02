Modern Warfare 4, bonus preordine solo su Xbox e PC

Microsoft ha deciso di giocare d’anticipo sui preordini di Modern Warfare 4, e lo fa con un incentivo che vale solo dentro casa propria: un credito digitale riservato a chi prenota il gioco su XBOX o su PC attraverso i canali ufficiali. Nessun bonus simile è previsto sulle altre piattaforme, il che rende piuttosto trasparente l’obiettivo dell’operazione.

L’iniziativa è agganciata agli acquisti effettuati sul Microsoft Store, quindi vale per qualsiasi edizione del gioco purché comprata lì. Chi preordina da PC riceverà una notifica tramite l’app XBOX entro 35 giorni dal lancio, fissato per il 23 ottobre, mentre sulle console comparirà un avviso equivalente direttamente a schermo. Da quella notifica parte la procedura per riscattare la carta regalo collegata alla promozione.

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Come funziona il credito digitale legato ai preordini

Le regole sono abbastanza rigide e conviene tenerle a mente, perché la finestra non è infinita. Il credito va riscattato entro il 15 dicembre 2026 e, una volta attivato, resta spendibile per 90 giorni. Passato quel termine, l’importo evapora. Tutto ruota attorno ai negozi digitali di Microsoft, che premia chi prenota Call of Duty: Modern Warfare 4 su console XBOX oppure tramite l’applicazione dedicata su computer. Non è un dettaglio da poco, considerando quanto peso abbiano i preordini nel calendario di un franchise di queste dimensioni. Concentrare il vantaggio su un solo ecosistema significa provare a spostare una fetta di acquisti che, storicamente, si distribuisce su più piattaforme. E il fatto che l’incentivo arrivi sotto forma di credito spendibile nello store stesso chiude il cerchio: i soldi restano dentro il sistema.

Lo sconto fedeltà torna, ma non per tutti

In parallelo, Microsoft e Activision hanno confermato il ritorno dello sconto fedeltà dedicato all’Edizione Cassaforte. Qui il discorso cambia, perché il vantaggio è disponibile su tutte le piattaforme. La condizione è una sola: bisogna prenotare usando lo stesso account con cui si è posseduto e giocato almeno uno dei capitoli considerati validi per la promozione.

Il regolamento è stato scritto in modo abbastanza generoso, visto che riconosce anche le partite fatte su console della generazione precedente. Serviva, del resto, perché il nuovo episodio sarà il primo Call of Duty dal 2013 a saltare PS4 e XBOX One. I progressi accumulati su quei sistemi restano comunque validi per verificare il requisito, quindi chi ha una lunga storia alle spalle non viene tagliato fuori dal cambio generazionale.

Discorso diverso per Nintendo, e qui la faccenda si complica. Nessuno dei titoli indicati tra quelli qualificanti era disponibile sulle piattaforme della casa di Kyoto, il che significa che chi intende comprare il gioco su Switch 2 non sembra avere modo di accedere allo sconto fedeltà. Una beffa, se si considera che proprio quel debutto rappresenta il ritorno della serie su un sistema Nintendo dopo Call of Duty: Ghosts, uscito nel 2013.

Perché Microsoft spinge sui propri canali

La logica dietro la mossa è tutto sommato lineare. Microsoft è proprietaria del franchise e ottiene un margine più alto dalle copie vendute attraverso i suoi negozi digitali, senza dover dividere la torta con altri distributori. Da qui l’interesse diretto a rafforzare le vendite su XBOX e su PC, spingendo i giocatori indecisi verso una piattaforma piuttosto che un’altra con un piccolo bonus in cambio.