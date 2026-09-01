Tre buchi neri supermassicci nella stessa galassia: prima volta

Tre buchi neri supermassicci attivi nella stessa galassia: è la prima volta che una configurazione del genere viene individuata, e il merito va a un team internazionale di astronomi coordinato dal Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. Il bersaglio dell’osservazione è la galassia J0148-4214, che si trova a più di 12,5 miliardi di anni luce dalla Terra. Tutti e tre i colossi sono in fase di accrescimento attivo, cioè stanno mangiando materia, e questo li rende visibili nonostante la distanza quasi impossibile da immaginare.

Il punto interessante non è solo il numero. Trovare due buchi neri supermassicci vicini è già raro, tre nello stesso sistema apre un capitolo nuovo. La materia precipita verso ciascuno di essi passando attraverso i cosiddetti dischi di accrescimento, strutture di gas e polveri che ruotano vorticosamente e si scaldano fino a emettere una quantità enorme di radiazione. È proprio quella luce, viaggiata per miliardi di anni prima di arrivare fino a noi, a tradire la presenza degli oggetti nascosti al centro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa rende speciale la galassia J0148-4214

Osservare una galassia a 12,5 miliardi di anni luce significa guardare indietro nel tempo. La luce raccolta dagli strumenti è partita quando l’universo era molto più giovane di oggi, e mostra quindi una fotografia di un’epoca in cui le strutture cosmiche stavano ancora prendendo forma. Sono proprio i periodi come quello a interessare di più gli astronomi, perché è lì che si decidono le sorti delle galassie moderne.

Il fatto che i tre buchi neri siano tutti attivi contemporaneamente è la parte che colpisce di più chi lavora sul campo. Un buco nero, di per sé, non emette luce. Diventa osservabile solo quando attira materia dall’ambiente circostante e la scalda a temperature altissime nel disco che lo avvolge. Tre motori accesi nello stesso posto suggeriscono che qualcosa, in quella galassia, sta rifornendo abbondantemente di gas tutti e tre.

Perché conta per lo studio delle fusioni cosmiche

La scoperta viene descritta come cruciale per capire meglio le fusioni cosmiche, ovvero i processi con cui le galassie si scontrano e si uniscono nel corso di tempi lunghissimi. Quando due galassie si fondono, i buchi neri che stanno nei rispettivi centri finiscono per avvicinarsi e, in molti casi, per unirsi a loro volta. Un sistema con tre buchi neri supermassicci offre uno scenario più complicato e proprio per questo più prezioso da studiare.

Le dinamiche a tre corpi, in astrofisica, sono notoriamente instabili. Il comportamento di un sistema del genere non si riduce alla somma di due coppie separate, e gli scenari possibili si moltiplicano. Ecco perché un caso reale osservato direttamente vale molto più di una simulazione al computer, per quanto sofisticata.

La galassia J0148-4214 diventa così un laboratorio naturale. Studiarla permette di verificare i modelli teorici sulla crescita dei buchi neri supermassicci nell’universo primordiale, un tema su cui la comunità scientifica discute da anni senza aver ancora trovato risposte definitive. Come abbiano fatto oggetti così massicci a formarsi in tempi relativamente brevi dopo il Big Bang resta una delle questioni più spinose dell’astronomia contemporanea.

Il lavoro guidato dal Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics aggiunge un tassello concreto a quel puzzle. Non una risposta, ma un caso osservativo che finora mancava del tutto e che ora entra a pieno titolo nel catalogo delle stranezze cosmiche da tenere d’occhio.