Digitale terrestre: nuova lista canali e frequenze aggiornate

Chi tiene d’occhio il digitale terrestre sa che la fine di agosto porta con sé il consueto giro di aggiornamenti, e questa volta la revisione riguarda sia la lista completa dei canali sia le frequenze nazionali delle emittenti. La cosa più utile da sapere subito è anche la più semplice: per allineare televisore o decoder basta lanciare una ricerca automatica dei canali, operazione che sistema numerazioni sballate e recupera quelli spariti dopo gli ultimi spostamenti tecnici.

Il quadro della numerazione LCN nazionale resta ancorato ai punti fermi di sempre. Le prime nove posizioni sono occupate da Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE, mentre la fascia dal 10 al 19 rimane riservata alle emittenti locali. Dal 20 in poi si entra nel territorio dei semigeneralisti e dei tematici, con 20Mediaset HD, Rai 4, Iris HD, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Cielo, 27Twentyseven HD, TV2000 e LA7CINEMA.

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Numerazione, doppioni e conflitti da tenere presenti

Un dettaglio che vale la pena segnalare riguarda alcune posizioni in sovrapposizione. Rai 4 sul numero 21 risulta in conflitto LCN con Rai 4 HD, e la stessa situazione si presenta per Rai Premium al 25 e Rai News 24 al 48, entrambi in contrasto con le rispettive versioni in alta definizione. Sono i tipici casi in cui, dopo la sintonizzazione, può servire una verifica manuale sul telecomando.

Scorrendo la lista si trovano poi tutte le altre presenze consolidate: Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, RTL 102.5, Discovery, GIALLO, TOPcrime HD e la fascia dedicata ai bambini con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!. L’informazione occupa le posizioni 50, 51 e 52 con Sky TG24, TGCOM24 HD e DMAX, mentre la Valle d’Aosta mantiene la sua particolarità con France 24 HD, RTS Un HD e TV5 MONDE EUROPE ai numeri 75, 76 e 77.

Più su, dal 101 in avanti, si apre il blocco che ospita Rai 4K, Rai 3 HD e i simulcast in alta definizione dei principali canali, insieme a una lunga serie di emittenti minori e di televendita. La zona 200 raccoglie invece RaiPlay, Rai Radio 2 Visual HD e RaiPlay Sound, mentre le posizioni dalla 701 alla 789 sono dedicate alle radio, dai canali Rai a Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o, RTL 102.5 nelle sue varie declinazioni, RADIO 105, VIRGIN RADIO e Radio Maria. Dall’801 al 823 si trovano tutte le edizioni regionali della TGR.

Le frequenze aggiornate del digitale terrestre

Sul fronte tecnico, le frequenze confermano un impianto già noto ma con differenze territoriali importanti. Il MUX R della Rai viaggia sul canale 30 a 546 MHz in Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata, mentre in Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna si sposta sul canale 43 a 650 MHz. Rieti e Arezzo usano il canale 45 a 666 MHz, e Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia il canale 37 a 602 MHz, con circa 19,91 Mbps disponibili.

Il MUX A della Rai occupa il canale 26 a 514 MHz e trasporta Rai 4, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport HD, Rai Scuola HD e l’intera offerta radiofonica. Il MUX B, l’unico in DVB-T2, si trova sul canale 40 a 626 MHz con 36,50 Mbps a disposizione e ospita Rai 4K, RaiPlay, RTV San Marino e le versioni provvisorie in HD di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Per Mediaset, il primo MUX è sul canale 46 a 674 MHz con Iris HD, La5 HD, TGCOM24 HD e le radio del gruppo, il secondo sul canale 36 a 594 MHz con Cine34 HD, Focus HD, TOPcrime HD e i canali per ragazzi. Il terzo, quello che porta le reti principali, sta sul canale 38 a 610 MHz, con eccezioni in Sardegna, Sicilia e Calabria dove si passa anche al canale 24 a 498 MHz. Proprio il canale 24 a 498 MHz è quello usato dal MUX D-FREE in gran parte d’Italia, escluse alcune regioni e postazioni che sconfinano sulla fascia T.