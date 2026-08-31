GTA 6, il palazzo di Jason e Lucia esiste davvero: ecco dove

Un palazzo color salmone che nella realtà non esiste più è finito al centro dell’ultima caccia al dettaglio scatenata dai fan di GTA 6, e la cosa curiosa è che ci sono volute poche ore per venirne a capo. Tutto parte da un video di 27 minuti diffuso da Rockstar Games la scorsa settimana, in cui Jason e Lucia vengono mostrati mentre passano del tempo nel loro appartamento di Vice City. Un’inquadratura, apparentemente banale, è bastata a trasformare la community in un piccolo esercito di investigatori geografici.

A far partire tutto è stato un utente Instagram conosciuto come prettyboycuh, che ha raccontato di essersi messo a spulciare Google Maps con un obiettivo preciso: trovare quella torre color verde acqua vista nel filmato di gameplay. Il primo pezzo del puzzle si è incastrato subito, perché la struttura era riconoscibile e localizzabile quasi immediatamente sulla mappa satellitare della Florida.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un salto indietro nel tempo su Google Maps

Il problema è arrivato dopo. Passando a Street View per guardare da vicino il punto in cui, nel gioco, sorge la palazzina dei due protagonisti, al posto dell’edificio compariva soltanto un prato incolto. Niente palazzo, niente recinzione, niente di niente. La soluzione è stata usare la cronologia delle immagini, impostandola su aprile 2013, circa quattro mesi prima dell’uscita di GTA 5. Ed eccolo lì, intatto, esattamente come chiunque può ancora verificare oggi consultando l’archivio storico della mappa.

Il nome dell’edificio è Belmar Condominium. Rockstar non lo ha mai indicato ufficialmente come fonte d’ispirazione, ma le somiglianze sono davvero troppe per essere frutto del caso. Stessa tonalità di colore, stessa recinzione lungo il perimetro, palazzi circostanti praticamente identici. Persino il parcheggio da cui Jason esce con l’auto nella sequenza di gameplay ricalca quello reale fotografato anni prima.

La storia dell’edificio scomparso

A completare il quadro ci ha pensato un articolo di una testata specializzata in economia immobiliare, rintracciato sempre dallo stesso utente. Il Belmar Condo è stato venduto nel 2022 per una cifra complessiva di circa 11 milioni di euro. Costruito nel 1973, il complesso residenziale è stato demolito poco dopo la cessione, lasciando al suo posto un lotto vuoto che oggi appare come un semplice rettangolo d’erba sulle immagini satellitari.

Ma la ricostruzione non si è fermata alla facciata. Sempre grazie al lavoro di prettyboycuh, è saltato fuori che Rockstar avrebbe attinto anche a materiale relativo agli interni. Alcuni annunci immobiliari archiviati su Zillow mostrano infatti disposizioni degli ambienti molto simili a quelle viste nel filmato, quello in cui Jason prende una bevanda dal frigorifero, guarda la televisione e cerca, con scarsi risultati, di convincere Lucia sulla scelta del proprio outfit.

Una community che non si lascia sfuggire nulla

Chi segue la saga da tempo sa bene quanto gli sviluppatori curino la ricostruzione degli ambienti reali, quindi il livello di dettaglio non stupisce più di tanto. Colpisce semmai la velocità con cui i giocatori hanno individuato la fonte d’ispirazione, praticamente a poche ore dalla pubblicazione del trailer. Un termometro piuttosto eloquente dell’attenzione che circonda il progetto, considerando che al lancio mancano ancora diversi mesi.

Non è nemmeno la prima volta che accade qualcosa del genere. In passato c’è stato chi ha provato, senza successo, a decifrare presunti indizi astronomici nascosti nei filmati promozionali, e chi si è spinto ben oltre i limiti del lecito pur di strappare in anticipo qualche informazione sul gioco. Un’abitudine consolidata, insomma, che con Grand Theft Auto 6 ha trovato terreno particolarmente fertile.

L’appuntamento con Vice City è fissato per il 19 novembre 2026, quando il titolo arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Da quel momento sarà possibile percorrere di persona quelle strade ricostruite nei minimi particolari, edifici spariti dalla realtà compresi.