iPhone Ultra, Apple avrebbe valutato un pennino per il pieghevole

Un pennino insieme a iPhone Ultra, il presunto iPhone pieghevole di Apple, sarebbe stato preso in considerazione a Cupertino almeno per un certo periodo. Non si parla di un accessorio già confermato né di qualcosa apparso in un catalogo ufficiale, ma di un’ipotesi che l’azienda avrebbe valutato mentre lavorava al dispositivo destinato ad aprirsi e chiudersi come un libro. Una doppia svolta, insomma, perché il formato richiudibile da solo basterebbe a segnare una discontinuità netta nella storia della gamma.

La suggestione ha una sua logica. Uno schermo che raddoppia la superficie utile una volta aperto cambia il modo in cui si usa il telefono, e con più spazio a disposizione la scrittura a mano o il disegno smettono di sembrare esercizi acrobatici. Sui tablet il concetto è ormai assodato da anni, e la comparsa di uno stilo pensato per un telefono richiudibile sarebbe la naturale estensione di quella stessa idea. Resta il fatto che l’indiscrezione parla di una possibilità accarezzata, non di una decisione presa.

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Perché uno stilo avrebbe senso su un telefono che si piega

Chi ha usato un dispositivo con display flessibile sa quanto la superficie interna cambi le abitudini. Appunti veloci, firme su documenti, schizzi buttati giù al volo: sono tutte cose che su un pannello da pochi pollici risultano scomode e che invece diventano quasi immediate quando lo spazio si allarga. Un pennino in dotazione, o venduto separatamente, sarebbe la risposta più diretta a questo tipo di utilizzo.

C’è però un nodo tecnico che non si può ignorare, ed è la delicatezza dei pannelli pieghevoli. La zona della piega e i materiali usati per consentire la flessione impongono attenzioni particolari, motivo per cui qualsiasi accessorio che entri in contatto diretto con lo schermo richiede uno studio a parte. Non è un dettaglio secondario, ed è probabilmente uno dei motivi per cui un’idea del genere può restare a lungo sul tavolo senza mai arrivare alla produzione.

Un’idea valutata, non un annuncio

Il punto centrale della vicenda è proprio questo: parlare di iPhone Ultra con stilo significa oggi parlare di uno scenario che l’azienda avrebbe soltanto esplorato. Apple ha una storia lunga di prototipi, funzioni e accessori mai usciti dai laboratori, e la valutazione interna di un’ipotesi non equivale a una promessa. Il fatto che l’argomento sia emerso, però, racconta qualcosa sul modo in cui a Cupertino si stia immaginando l’esperienza d’uso di un telefono richiudibile.

Va aggiunto che l’introduzione di un accessorio del genere sposterebbe il posizionamento del prodotto. Un iPhone pieghevole accompagnato da uno strumento di scrittura non si rivolgerebbe più soltanto a chi cerca un telefono di fascia alta, ma anche a chi lavora con annotazioni, correzioni e contenuti creativi in mobilità. Un pubblico diverso, con esigenze diverse, e un motivo in più per giustificare un prezzo che si presume tutt’altro che contenuto. Per ora tutto ruota attorno a queste indiscrezioni, senza conferme ufficiali sul destino dell’accessorio. L’ipotesi del pennino resta appesa a un condizionale, mentre il progetto del dispositivo richiudibile continua a essere quello su cui si concentrano le attese più concrete attorno al futuro della gamma.