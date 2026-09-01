Smart TV, la memoria interna è il limite nascosto: come liberarla

Chi compra una smart TV difficilmente si pone il problema della memoria interna, eppure è proprio lì che si nasconde uno dei limiti più curiosi di questi apparecchi: lo spazio di archiviazione a bordo è sorprendentemente ridotto, spesso appena 8GB, e una fetta consistente se ne va già con il sistema operativo. Un televisore moderno costa quanto un computer portatile, ma sotto il profilo dello spazio di archiviazione viaggia su cifre che ricordano più uno smartphone di quindici anni fa che un dispositivo di ultima generazione.

Il paradosso è che le smart TV sono ormai ovunque. Entro la fine del 2026 si stima che più del 50% delle famiglie nel mondo ne possieda una, contro il 34% del 2020. Il successo si spiega facilmente: assistenti vocali, aggiornamenti software regolari, accesso diretto a internet per guardare serie e film senza collegare dongle o dispositivi esterni. Tutte funzioni che però hanno bisogno di un sistema operativo per girare. E un sistema operativo, per esistere, deve occupare spazio. Sui televisori Samsung, tanto per fare un esempio concreto, i file di sistema possono arrivare a mangiarsi il 20% della memoria totale.

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Cosa consuma davvero la memoria di una smart TV

Oltre al sistema operativo ci sono altri protagonisti, meno visibili ma altrettanto ingombranti. Il primo è il bloatware, cioè le applicazioni preinstallate direttamente in fabbrica. Quasi sempre si tratta dei servizi di streaming più diffusi, da YouTube a Netflix passando per Prime Video, presenti fin dal primo avvio che li si voglia usare oppure no. A quelle si sommano le app scaricate volontariamente, che occupano spazio ulteriore sopra quello già consumato dalla dotazione di serie.

Poi c’è il ladro silenzioso per eccellenza: la cache e i dati temporanei. Le applicazioni installate su una smart TV salvano informazioni temporanee per migliorare la fluidità dell’esperienza. Netflix, per dirne una, conserva le miniature dei contenuti visualizzati di recente in modo da non doverle riscaricare ogni volta che si torna sulla lista dei titoli. Sembra poco, ma quel materiale si accumula col passare dei mesi e diventa un peso concreto, soprattutto per chi usa molte applicazioni diverse.

Come liberare spazio senza impazzire

La prima mossa, la più semplice, è svuotare la cache e i dati temporanei delle app. Su gran parte dei televisori l’operazione si trova nel menu delle impostazioni, anche se la facilità con cui si raggiunge dipende molto dal modello. È una procedura sicura, non cancella l’applicazione e non compromette nulla. Ha però un difetto: non è definitiva, perché continuando a usare quei servizi i dati eliminati si ricostruiscono col tempo.

La soluzione stabile è un’altra, cioè disinstallare le app inutilizzate. Conviene partire da quelle mai aperte: scorrendo l’elenco, qualsiasi applicazione rimasta ferma negli ultimi tre mesi è probabilmente da rimuovere. Con il bloatware la faccenda si complica, perché a seconda del produttore e del modello la disinstallazione non è sempre immediata e in certi casi viene addirittura bloccata dalla casa madre. In quelle situazioni tocca consultare il manuale oppure affidarsi a metodi poco ortodossi che nessuno consiglierebbe davvero, tipo quelli che spuntano in vecchi post su Reddit di sette anni fa.

Quando niente funziona, o più banalmente quando non si ha voglia di perdere tempo con menu e tecnicismi, esiste una scorciatoia efficace: usare un dispositivo di streaming esterno, che sia un Fire TV Stick, un Roku o un Google TV Streamer. Questi apparecchi portano con sé memoria propria, sistema operativo, ecosistema di applicazioni e connessione a internet. La procedura è quella che tutti conoscono, ovvero collegarli al televisore, completare la configurazione iniziale, scaricare le app preferite e iniziare a guardare.