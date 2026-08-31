One Piece: perché il mare respinge i Frutti del Diavolo

I Frutti del Diavolo restano uno dei nodi più affascinanti di One Piece, e il paradosso è tutto in una scena: Luffy piega il corpo come gomma, afferra i fulmini, combatte con la libertà surreale di Nika, però basta un’immersione un po’ profonda per togliergli forza e controllo. La contraddizione accompagna la saga dall’inizio e porta a una domanda precisa, quella che tiene insieme la teoria di Vegapunk sui desideri umani e il fatto che il mare, semplicemente, rifiuti chi ha mangiato un Akuma no Mi.

La risposta si muove su due piani diversi. Da una parte c’è l’ipotesi metafisica formulata da Dr. Vegapunk, che collega i Frutti alle possibilità immaginate dall’umanità. Dall’altra ci sono le regole concrete della debolezza acquatica, emerse pian piano tra combattimenti, spiegazioni e casi limite. Solo mettendo insieme i due livelli si capisce perché l’acqua funzioni da nemico universale senza però cancellare automaticamente ogni capacità.

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La teoria di Vegapunk e i desideri che diventano poteri

Nel capitolo 1069, Vegapunk descrive ogni Frutto come una possibile evoluzione dell’essere umano che qualcuno, in un momento imprecisato, ha desiderato. Trasformarsi in un animale, diventare una sostanza, alterare il proprio corpo: tutte diramazioni dell’esistenza che la natura ordinaria non ha seguito. Un uomo di gomma, una persona che produce fuoco, un essere con le caratteristiche di una creatura mitologica. Fantasia umana che acquisisce una presenza biologica, trasmissibile, capace di modificare per sempre chi la ingerisce.

Attenzione però al fatto che si tratta di una teoria, dichiarata come tale. La nascita materiale degli Akuma no Mi resta un mistero fitto: nessun albero originario, nessuna fabbrica antica, nessun procedimento naturale identificato, e nemmeno un’idea di come vengano raccolti prima di finire nel commercio mondiale.

La seconda metà del ragionamento spiega la maledizione. Il mare, dice Vegapunk, è la madre della natura, e chi mangia un Frutto assume un’esistenza che devia dalle possibilità naturali, quindi viene respinto dall’elemento che rappresenta l’ordine originario del mondo. Il desiderio produce libertà e invenzione, la natura impone un limite comune. I dettagli sull’acqua, per la cronaca, erano già stati precisati nell’SBS del volume 41, pubblicato in Giappone il 4 aprile 2006, mentre il capitolo 1069 è uscito il 12 dicembre 2022 e ha poi trovato posto nel volume 106.

Piscine, vasche e fiumi contano quanto l’oceano

Il rifiuto non dipende dal sale. L’effetto si manifesta in un fiume, in una piscina, perfino in una vasca, perché la condizione decisiva è l’immersione in una massa d’acqua. Pioggia e spruzzi non bastano, ed è per questo che gli utilizzatori possono lavarsi tranquillamente o camminare sotto un acquazzone.

L’intensità cresce insieme alla parte di corpo immersa. Corpo completamente coperto significa perdita quasi totale di forza e coordinazione, meno di metà corpo produce un effetto più contenuto, con solo gli arti sott’acqua i sintomi restano leggeri. Crocodile è un caso a parte: l’acqua corrente neutralizza la sabbia del Suna Suna no Mi anche senza un’immersione sufficiente, perché la vulnerabilità all’umidità appartiene proprio a quel potere. Jack chiarisce l’altro lato della faccenda. Essendo un uomo pesce respira sott’acqua dopo essere stato abbattuto da Zunesha nel capitolo 824, però il Frutto lo lascia senza le forze per muoversi, quindi sopravvive sul fondale e aspetta di essere recuperato.

Interessante il fatto che le proprietà permanenti possano restare attive. Nel capitolo 86, con Luffy immobilizzato sott’acqua, Genzo e Nojiko gli allungano il collo dall’esterno per farlo respirare. L’elasticità c’è ancora, manca solo la capacità di usarla volontariamente. Lo stesso principio in forma solida è il Kairōseki, che Smoker descrive come materiale capace di emanare un’energia identica a quella dell’oceano.

Poteri che tornano in circolo e scienza che li copia

La morte dell’utilizzatore non cancella l’abilità. Nel capitolo 676, mentre Smiley muore, una mela vicina assume i motivi a spirale del Sara Sara no Mi modello Axolotl. Un’abilità appartiene normalmente a un solo utilizzatore per volta, la morte libera quel posto. Ecco perché i Frutti diventano oggetto di ricerca, conquista e commercio: uno vale almeno 100 milioni di berry, l’Ope Ope no Mi arriva a una valutazione di 5 miliardi.

Le tre classi restano Paramecia, Zoan e Logia. I Cinque Astri di Saggezza sostengono che gli Zoan possiedano una volontà propria e si chiedono se sia questo a spiegare come l’Hito Hito no Mi modello Nika sia sfuggito al Governo Mondiale per ottocento anni, ribattezzato Gomu Gomu no Mi per nasconderne l’identità. Vegapunk nota che quel nome non compare nell’antica enciclopedia. La scienza, intanto, sa già copiare gli Zoan, come dimostra il Frutto mangiato da Kozuki Momonosuke, e sa usare il fattore di lignaggio per creare il Green Blood dei Seraphim. I Logia, invece, restano quasi impossibili da replicare.