Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus in sconto: 60€ in meno

Chi vola nei simulatori sa bene quanto pesi la differenza tra un pad e un cockpit vero, ed è proprio qui che entra in gioco Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition, oggi proposto su Amazon a 239,99€ contro un listino di 299,99€. Uno sconto del 20%, quindi 60€ in meno, per un pacchetto che mette insieme sidestick e quadrante manetta ispirati all’A320 e trasforma una postazione Xbox o PC in qualcosa di molto più simile a una cabina di pilotaggio.

Cosa c’è dentro il pacchetto

Il sidestick Airbus è una replica ergonomica sviluppata su licenza ufficiale, accompagnata dal quadrante manetta. Il joystick offre quattro moduli intercambiabili per il pulsante superiore e 14 pulsanti tact switch rimappabili, già configurati per Xbox. Tradotto in pratica, le funzioni usate più spesso restano sotto le dita, senza salti continui verso la tastiera.

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La manetta integra il meccanismo dell’inversore di spinta, dettaglio tutt’altro che secondario per rendere credibile la fase successiva all’atterraggio. Il timone, invece, si controlla ruotando l’impugnatura del sidestick, con possibilità di bloccare o sbloccare la funzione a seconda delle preferenze. Una soluzione comoda soprattutto per chi non ha ancora una pedaliera dedicata e non vuole rinunciare a un minimo di controllo direzionale a terra. Sul quadrante trovano posto trim, carrello di atterraggio, autofreno, trim del timone e freno di stazionamento. Il conto totale parla di 31 pulsanti azione in stile Airbus e quattro assi sul quadrante. Numeri che, tradotti in cabina, significano poter gestire buona parte delle operazioni di routine senza staccare le mani dai comandi.

A chi serve davvero il TCA Captain Pack X

Il target è abbastanza definito: appassionati di simulatori di volo civili su Xbox Series X|S o PC che vogliono comandi riconoscibili, ordinati e coerenti tra loro. La disposizione ispirata all’aviazione Airbus aiuta parecchio a separare visivamente le funzioni, e nelle sessioni lunghe la differenza si sente. Avere manetta, carrello e trim con controlli dedicati cambia il ritmo del volo, perché elimina quel continuo passaggio mentale tra simulazione e interfaccia.

C’è poi un aspetto meno appariscente ma importante, cioè il nuovo hub che semplifica il collegamento dell’ecosistema Thrustmaster Airbus a Xbox. Chi possiede già componenti compatibili può ampliare la postazione mantenendo tutto coordinato, senza ritrovarsi con un accrocchio di periferiche che dialogano male tra loro.

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Quanto conviene lo sconto

A 239,99€ il calcolo è abbastanza diretto. I 60€ in meno rispetto al listino spostano l’acquisto dalla categoria del singolo comando a quella del kit completo, che è poi il modo più sensato di iniziare. La spesa ha senso soprattutto per chi vola con una certa regolarità e vuole lasciarsi alle spalle le combinazioni da tastiera nelle operazioni più frequenti, dal decollo alla discesa finale. Il pacchetto Xbox e PC resta comunque un investimento pensato per chi ha già una minima idea di come strutturare la propria postazione. Non è un accessorio da provare per curiosità, ma un passo verso un setup più serio, evitando però di dover assemblare subito una cabina fatta di dieci accessori diversi.

Prezzo e condizioni d’acquisto del Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition sono verificabili direttamente su Amazon, dove l’offerta a 239,99€ resta valida rispetto ai 299,99€ di listino.