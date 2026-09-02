Toyota Yaris, l’auto che i meccanici non vedono mai in officina

Chi cerca un’auto che non ha mai bisogno di riparazioni di solito si scontra con una realtà poco incoraggiante, fatta di richiami, avarie premature e centraline che decidono di andare in pensione prima del previsto. Eppure c’è chi, avendo le mani sotto le vetture tutti i giorni, un’idea precisa se l’è fatta. E il nome che salta fuori è sempre lo stesso, con un modello in particolare a fare da capofila.

Robert Hannah, titolare di East Kilbride Autocare nel South Lanarkshire, di problemi su veicoli di nuova generazione ne ha visti a decine. La sua osservazione è tanto semplice quanto scomoda per parecchi costruttori, ovvero che nella corsa al lusso e alle tecnologie di bordo l’affidabilità è finita in secondo piano. Un dettaglio non da poco in una fase in cui comprare un’automobile richiede di pensarci due volte, e magari anche tre.

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Perché il meccanico punta tutto su Toyota

Il marchio indicato senza troppi giri di parole è Toyota. Poca manutenzione, costi di gestione bassi, prezzo d’acquisto contenuto. “Non le ho mai viste arrivare in officina con il motore da riparare”, ha spiegato Hannah, e detta da chi vive di riparazioni suona quasi come un’ammissione controcorrente. Il modello che spicca sopra gli altri è la Toyota Yaris, soprattutto nella versione ibrida a benzina.

Non è una voce isolata. Charlie Sterrett, proprietario dello Sterrett’s Auto Centre in Irlanda del Nord, si muove sulla stessa linea e aggiunge una preferenza personale per la Aygo con cambio automatico, a patto che venga rispettata la manutenzione annuale. Piccolo particolare che vale la pena ricordare, si parla comunque del produttore di auto numero 1 al mondo, quindi non esattamente di una scommessa azzardata.

Yaris contro Corsa, il confronto che smonta le apparenze

Il paragone più interessante è quello tra una Opel Corsa e una Yaris. Sulla carta dovrebbero somigliarsi parecchio, visto che entrambe hanno trazione anteriore, entrambe montano sistemi ibridi, entrambe usano pneumatici con ottima aderenza. In teoria nessuna differenza sostanziale, in pratica le cose stanno diversamente.

La Opel risulta leggermente più alta e più morbida rispetto alla Toyota. Basta guardare le due vetture affiancate per notare come la Yaris sia più squadrata, un filo più bassa, con pneumatici dal profilo leggermente ridotto. Sulle strade tortuose di campagna la giapponese aderisce di più all’asfalto, in particolare quando si affrontano i dossi, e trasmette una sensazione di maggiore leggerezza. Il rovescio della medaglia esiste ed è la rigidità superiore, che la rende più esposta quando arrivano le buche profonde.

Quel confronto, però, racconta solo una fetta della storia. La Yaris ha superato il traguardo dei 10 milioni di esemplari venduti a livello mondiale all’inizio del 2023, un numero che da solo spiega molte cose sulla tenuta del progetto nel tempo. In Europa la produzione è saldamente radicata, con Toyota Motor Manufacturing France che sforna la Yaris dal 2001 e la Yaris Cross dal 2021.

Un’utilitaria che ha spostato l’asticella

Generazione dopo generazione, la piccola giapponese ha finito per ridefinire i parametri del segmento B, quello delle utilitarie compatte dove la concorrenza è feroce e i margini di errore quasi inesistenti. Non è un caso che venga soprannominata “piccolo genio”, un’etichetta che sintetizza bene il rapporto tra dimensioni contenute e sostanza tecnica.

Il punto centrale, alla fine, resta quello sollevato dai due meccanici. In un mercato dove gli optional si moltiplicano e i listini salgono, la manutenzione ordinaria rispettata con costanza e una meccanica costruita per durare valgono più di qualsiasi schermo aggiuntivo in plancia. Chi passa le giornate in officina lo vede prima e meglio di chiunque altro, semplicemente perché certe auto in officina non ci arrivano quasi mai.