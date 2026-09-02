ChatGPT Mil arriva al Pentagono: l’AI per 3 milioni di utenti

ChatGPT Mil è la versione di ChatGPT pensata per il Dipartimento di guerra statunitense, autorizzata a trattare informazioni non classificate ma soggette a requisiti di sicurezza elevati. Non è un esperimento chiuso in un laboratorio: il servizio viaggia su GenAI.mil, la piattaforma interna che può arrivare a oltre 3 milioni di militari, dipendenti civili e contractor. Un bacino di utenza che poche aziende private possono permettersi di immaginare.

GenAI.mil è stata presentata nel dicembre 2025, all’inizio con Gemini for Government di Google Cloud a fare da unico motore. L’idea di partenza era semplice e piuttosto pragmatica: dare al personale un punto d’accesso centralizzato agli strumenti di intelligenza artificiale generativa, tenendo però i dati dentro ambienti governativi autorizzati. Poi sono arrivati altri fornitori, uno dopo l’altro. OpenAI ha annunciato l’ingresso di ChatGPT sulla piattaforma il 9 febbraio 2026, precisando che la distribuzione sarebbe avvenuta su infrastrutture cloud governative accreditate. Tra gli usi previsti: analisi di documenti, preparazione di materiali per acquisti e contratti, report, checklist, supporto ad attività di ricerca, pianificazione e amministrazione.

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Che cosa distingue ChatGPT Mil dalla versione pubblica

La differenza più rilevante non sta nelle funzioni, sta nell’ambiente. ChatGPT Mil dispone di un’autorizzazione Impact Level 5, sigla IL5, riservata alle infrastrutture capaci di gestire le cosiddette Controlled Unclassified Information. Vale la pena chiarirlo subito, perché il fraintendimento è facile: non si parla di informazioni classificate. Si parla di dati non classificati che però richiedono misure di protezione specifiche, dagli accessi ai controlli di sicurezza fino alla configurazione dell’infrastruttura.

La prima release mette a disposizione chat, gestione dei file, progetti e custom GPT. Nulla di esotico, insomma, ma applicato a un contesto dove il lavoro documentale pesa enormemente. L’obiettivo dichiarato è sostenere attività amministrative, logistiche e di pianificazione, con l’AI che accelera sintesi e rielaborazione delle informazioni. La verifica dei risultati, invece, resta in mano agli operatori. E anche le decisioni.

OpenAI ha specificato che i dati trattati tramite GenAI.mil rimangono isolati nell’ambiente governativo e non finiscono nell’addestramento dei modelli pubblici o commerciali dell’azienda. Un punto sensibile, prevedibilmente. Restano poi i limiti tipici dei modelli linguistici, quelli che nessun accreditamento cancella: risposte che suonano credibili e sono sbagliate. L’IL5 abbassa i rischi legati all’infrastruttura, non sostituisce la supervisione umana né il controllo delle fonti.

Una piattaforma con più modelli e numeri già consistenti

GenAI.mil non è nata come vetrina di un singolo fornitore, e la traiettoria lo conferma. Dopo Gemini for Government sono arrivate le tecnologie di xAI, e nell’agosto 2026 è stato annunciato Grok for Government. ChatGPT Mil si aggiunge quindi a un catalogo dove convivono soluzioni concorrenti, accessibili dallo stesso punto d’ingresso.

I dati diffusi dal Department of War parlano di oltre 1,7 milioni di utenti unici nei primi nove mesi di attività della piattaforma, su una platea potenziale superiore ai 3 milioni. Più della metà, in pratica, ha già messo mano a questi strumenti. Per OpenAI l’integrazione allarga una collaborazione con il Dipartimento di difesa cominciata nel 2025 con un programma dal valore massimo di circa 185 milioni di euro, dedicato alla sperimentazione dell’AI in ambito amministrativo, acquisizioni, gestione dei dati e difesa informatica. Riassumere testi lunghi, confrontare informazioni sparse su decine di file, preparare bozze, produrre report: attività ripetitive che, moltiplicate per milioni di utenti, spostano parecchio in termini di tempo risparmiato. È esattamente il terreno su cui punta questa prima versione di ChatGPT Mil. Accuratezza, controllo delle fonti e gestione degli accessi rimangono i tre nodi su cui si misurerà l’effettiva utilità dello strumento dentro una macchina di queste dimensioni.