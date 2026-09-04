Tineco a IFA 2026: la pulizia domestica diventa sempre più autonoma

Per il quarto anno consecutivo riconosciuto come brand numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry, Tineco marchio globale del Gruppo ECOVACS, porta a IFA 2026 una nuova generazione di dispositivi costruiti attorno a un principio dichiarato fin dal titolo della propria presenza a Berlino: “The Future Cleans Itself”. Quattro novità principali, distribuite tra lavapavimenti, aspirapolvere e pulizia dei tappeti, condividono lo stesso obiettivo: ridurre al minimo il tempo e lo sforzo che l’utente deve dedicare alla manutenzione dei propri strumenti di pulizia.

La novità più tecnicamente avanzata è la lavapavimenti FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, che introduce quella che Tineco definisce la prima combinazione del settore tra tecnologia HyperSteam a 230°C e sistema HeatBoost Mopping. La doppia azione del calore è progettata per intervenire in profondità su macchie difficili e residui secchi. Per lo sporco più resistente, la funzione One-Touch ReverseScrub con BoostSteam combina vapore e movimento inverso della spazzola con un solo comando.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La potenza di aspirazione arriva a 35 kPa, capace di gestire sia sporco secco che umido, mentre l’autonomia raggiunge i 110 minuti sufficiente per pulire un’intera casa con una singola ricarica. La manutenzione è automatizzata dal sistema Dual Steam Self-Cleaning, che offre due modalità: FlashDry per un ciclo rapido e SilentDry per una gestione più silenziosa, entrambe supportate da asciugatura ad aria calda.

FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam: vapore nel linguaggio della serie Artist

Il FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam porta la pulizia a vapore nell’estetica raffinata che caratterizza la linea Artist. La tecnologia HyperSteam a 230°C lavora insieme alla ReverseScrub Technology, che intensifica l’azione sui residui secchi tramite la rotazione inversa della spazzola, e a una potenza di aspirazione da 25.000 Pa per lo sporco umido.

Il design HyperStretch a 180° permette al dispositivo di raggiungere gli spazi sotto i mobili bassi mantenendo prestazioni elevate anche completamente reclinato. La pulizia smart supportata dall’AI adatta il funzionamento alle condizioni rilevate, mentre il sistema di autopulizia FlashDry offre asciugatura rapida con aria calda a 110°C.

PURE ONE STATION 7 ZeroTouch: l’aspirapolvere che si gestisce da solo

Il cuore di questo aspirapolvere senza fili è la nuova ZeroTouch Intelligent Station, progettata per automatizzare l’intero processo di manutenzione e ridurre al minimo il contatto dell’utente con lo sporco raccolto. La funzione Intelligent Auto Bag Replacement sigilla automaticamente il sacchetto pieno e lo sostituisce con uno nuovo, mentre il sistema Smart Dust Compaction compatta la polvere per sfruttare meglio la capacità disponibile e ridurre la frequenza degli interventi manuali.

La potenza di aspirazione raggiunge 350 AW, adatta alla pulizia profonda di tappeti e pavimenti duri e alla raccolta dei peli di animali domestici. L’autonomia arriva fino a 90 minuti, sufficiente per la pulizia completa della casa con una sola ricarica.

CARPET ONE Steam 3.0: pulizia profonda per tappeti e moquette

Il nuovo CARPET ONE Steam 3.0 estende l’innovazione Tineco alla pulizia profonda di tappeti e moquette. La tecnologia HyperSteam utilizza vapore ad alta temperatura per intervenire sulle macchie più difficili, mentre la potenza di aspirazione da 175 AW favorisce l’estrazione efficace di sporco e umidità dalle fibre.

Dopo il lavaggio, il sistema DrySense Fast Drying gestisce in modo intelligente l’asciugatura riscaldata, riducendo i tempi prima di poter tornare a utilizzare le superfici. La manutenzione è automatizzata dallo Steam Self-Cleaning System, che combina pulizia a vapore e asciugatura ad alta temperatura, mentre il sensore intelligente iLoop rileva il livello di sporco e ottimizza automaticamente le prestazioni in base alle condizioni effettive della superficie.

L’intero ecosistema Tineco in mostra a Berlino

Accanto ai nuovi lanci, Tineco esporrà una selezione più ampia del proprio ecosistema, comprendente lavapavimenti come FLOOR ONE S9 Scientist Complete, FLOOR ONE STATION S9 Artist e FLOOR ONE i7 Fold, aspirapolvere senza fili come PURE ONE S70, PURE ONE A90S e PURE ONE STATION 5 Pro, oltre a soluzioni per tappeti e dispositivi smart per la cucina. Tutti i prodotti sono visibili fino all’8 settembre presso la Hall 9, Booth 113 di IFA 2026.