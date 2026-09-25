TIMVISION con DAZN e Prime: sconto per 8 mesi da 24,99 euro

I nuovi prezzi promozionali dei pacchetti TIMVISION con DAZN e Prime arriveranno il 27 Settembre 2026 e cambieranno le regole del gioco rispetto a quelle in corso, perché lo sconto non durerà più tre mesi ma otto, abbastanza da coprire l’intera stagione calcistica in corso. Il rovescio della medaglia c’è, ed è piuttosto evidente: il punto di partenza sale da 14,99 a 24,99 euro al mese. Meno aggressivo all’inizio, più lungo nel tempo.

Fino al 26 Settembre 2026 restano infatti attive le promozioni lanciate il 16 Luglio 2026 sui tre pacchetti annuali della gamma senza HBO Max, cioè TIMVISION con DAZN e Prime, TIMVISION con DAZN Plus e Prime e TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime. Dal giorno successivo scatta il nuovo schema, attivabile fino al 24 Ottobre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costeranno i pacchetti dal 27 Settembre 2026

Entrando nel dettaglio dei listini, il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime in versione annuale con pagamento dilazionato, che comprende TIMVISION Play, DAZN Full, Amazon Prime con Prime Video e Infinity+, sarà proposto a 29,99 euro al mese per i primi 8 mesi, per poi passare al prezzo standard di 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi.

Sale parecchio il gradino successivo. TIMVISION con DAZN Plus e Prime, che al posto di DAZN Full include DAZN Family, costerà 47,99 euro al mese per gli stessi 8 mesi e poi 61,99 euro al mese, sempre con vincolo annuale. La differenza tra i due piani DAZN riguarda soprattutto la visione simultanea: con Full si guardano i contenuti su 2 dispositivi solo se collegati alla stessa rete internet di casa, con Family si arriva a 4 dispositivi su due reti diverse, con un massimo di 2 per ciascuna rete. In entrambi i casi il catalogo DAZN resta completo.

Le nuove promo saranno disponibili anche in abbinamento a TIM WiFi Casa e TV, TIM WiFi GO o TIM Premium Base e TV con l’attuale Sconto Promo Limited, situazione in cui il costo di attivazione del pacchetto TIMVISION è gratuito. Previsto anche l’accesso per i clienti OLO, cioè chi arriva da altri operatori tramite la procedura online dedicata, senza SIM e senza diventare cliente TIM di rete fissa o mobile.

MyClubPass, la scelta per chi guarda una squadra sola

Il taglio più economico è quello con DAZN MyClubPass. Il pacchetto TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime, sempre annuale con pagamento dilazionato e vincolo di 12 mesi, sarà scontato a 24,99 euro al mese per i primi 8 mesi, poi 29,99 euro al mese. Qui il piano DAZN è quello fruibile da tutti i dispositivi e permette di seguire soltanto le partite della propria squadra di Serie A Enilive, scelta al momento dell’attivazione: tutte e 38 le gare, in casa e in trasferta, con show pre partita e post partita, highlights, approfondimenti e contenuti on demand.

Curiosa la clausola sulla retrocessione: se il club selezionato scende in Serie B, il cliente continua a vedere le sue partite fino alla scadenza del contratto, che in quel caso non si rinnova tacitamente. Con MyClubPass restano visibili anche gli highlights di tutta la Serie A e i contenuti gratuiti della piattaforma, mentre gli altri eventi sportivi sono esclusi. La visione in contemporanea segue le stesse regole di DAZN Full, cioè 2 dispositivi sulla medesima rete domestica.

Attivazione, decoder e tutto il resto che resta in piedi

Il costo di attivazione per i pacchetti con DAZN è di 19,99 euro una tantum, ma al momento risulta azzerato per le attivazioni online e anche per chi passa da un’offerta TIMVISION a un’altra. Gli abbonamenti annuali durano dodici mesi dalla data di attivazione e si rinnovano tacitamente, con disdetta da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza.

Fino al 24 Ottobre 2026 vengono prorogati senza modifiche anche il portafoglio TIMVISION XS, S, M e L con HBO Max abbinato a DAZN, lanciato il 26 Luglio 2026, il pacchetto con DAZN MyClubPass Mobile per la visione da smartphone, la gamma di solo intrattenimento con HBO Max e la promo di upgrade riservata ad alcuni già clienti TIM WiFi Casa e TV.

In tutte le offerte resta incluso in comodato d’uso gratuito il TIMVISION Box, con il nuovo modello Cristal dotato di WiFi 7, intelligenza artificiale e microfoni per il Far Field Voice distribuito ai nuovi clienti dal 31 Maggio 2026. Il decoder è comunque deselezionabile in fase di attivazione. Incluso anche il catalogo TIMVISION Play con Discovery+ nel piano Intrattenimento + Sport, venduto altrove a 7,99 euro al mese, canali Eurosport in diretta compresi.

Fonte: TecnoAndroid