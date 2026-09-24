Brothers su Apple TV: Harrelson e McConaughey fratelli?

Da quasi trent’anni Woody Harrelson e Matthew McConaughey si portano dietro un sospetto che suona come una sceneggiatura già scritta, e cioè che possano essere fratelli davvero, non solo nel senso affettuoso del termine. Quel dubbio, coltivato tra battute e conti sulle date, adesso è diventato una serie vera e propria: si chiama Brothers, arriva su Apple TV mercoledì 23 settembre e mette i due attori nei panni di versioni romanzate di sé stessi.

I due si sono conosciuti alla fine degli anni Novanta sul set di EDtv, il film di Ron Howard che li vedeva entrambi protagonisti. Da lì in poi, inseparabili. Amicizia lunga, solida, alimentata da anni di lavoro condiviso, fino al ritorno insieme in True Detective. Poi è arrivata quella vacanza in Grecia che ha cambiato il tono della conversazione.

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La frase della madre di McConaughey che ha innescato tutto

Il punto di partenza è un commento apparentemente innocuo. Le due famiglie erano in viaggio insieme quando la madre di McConaughey si è rivolta a Harrelson dicendogli di aver conosciuto suo padre. Il modo in cui lo ha detto, però, ha lasciato tutti perplessi. McConaughey lo ha raccontato al podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa, spiegando che quel “ho conosciuto” era carico di puntini di sospensione, un sottinteso che nessuno dei presenti si è lasciato sfuggire.

Da lì sono partiti i calcoli. E i calcoli, a quanto pare, tornavano: il padre di Harrelson era in licenza esattamente nel periodo in cui i genitori di McConaughey stavano affrontando il loro secondo divorzio. Coincidenza curiosa, che i due amici hanno cominciato a rigirarsi in testa senza però arrivare all’unica cosa che potrebbe chiudere la faccenda, cioè un test del DNA.

Sul punto le posizioni restano distanti. Harrelson sarebbe pronto a farlo, McConaughey no. Durante la promozione della serie, parlando con The Hollywood Reporter, Harrelson ha detto di aver voluto procedere ma di trovarsi davanti al rifiuto dell’amico. La risposta di McConaughey è stata più sfumata: probabilmente finirà per accettare, ma se la cosa fosse vera avrebbe parecchio da metabolizzare, e se invece fosse falsa passare del tempo insieme non sarebbe più altrettanto divertente.

Cosa racconta Brothers e come sarà distribuita

La serie è creata da Lee Eisenberg e viene descritta dalla piattaforma come una storia commovente, anarchica e divertentissima su amicizia, famiglia, fama e sul confine incerto tra mito e realtà. Nella finzione l’amicizia tra i due personaggi viene messa alla prova dalla scoperta di un segreto tenuto nascosto per decenni, quello appunto di una possibile parentela di sangue.

L’innesco narrativo è il matrimonio annullato della figlia di Woody. Lui raduna tutta la famiglia e parte verso Austin per trascorrere un periodo nel ranch di Matthew. Quella che doveva essere una parentesi rigenerante deraglia quando la madre di Matthew, Ma Mac, interpretata da Holland Taylor, si lascia sfuggire per sbaglio la verità. Mentre Woody mette il ranch sottosopra alla ricerca di prove, Matthew finisce dentro una crisi d’identità di tutt’altro tipo, legata alla possibilità di candidarsi a governatore del Texas. Il piano di distribuzione prevede una partenza con due episodi, poi un’uscita settimanale fino a completare gli otto episodi totali. Il finale è fissato per il 4 novembre.

Un’amicizia diventata materiale da commedia

Il meccanismo che regge Brothers è tutto lì, nella sovrapposizione tra la biografia reale dei due e la loro versione romanzata. Una voce che gira da anni a Hollywood, mai confermata e mai smentita, trasformata in commedia da chi quella voce la vive in prima persona. Il cast principale mette insieme McConaughey, Harrelson e Holland Taylor, con l’appuntamento fissato su Apple TV a partire da mercoledì 23 settembre.

Fonte: TecnoAndroid