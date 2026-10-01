TIM Wonder a 9,99 euro, addio offerte da 4,99 per PosteMobile

Chi sceglie di passare a TIM online lasciando PosteMobile trova da alcune ore un listino diverso. I nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero dal gestore di Poste non possono più attivare le principali offerte operator attack a partire da 4,99 euro al mese, quelle pensate per chi arriva da Iliad e da diversi operatori virtuali. Al loro posto compare TIM Wonder a 9,99 euro al mese, una proposta che in precedenza era riservata a chi proveniva da Tiscali, Noitel e da qualche giorno anche da Lyca Mobile.

Per sottoscrivere queste promozioni bisogna passare dalla pagina dedicata sul sito ufficiale TIM e indicare il proprio gestore di provenienza nel menu a tendina. Prima, selezionando la voce “Poste Mobile”, apparivano TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro, TIM Supreme GPro a 5,99 euro e TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro al mese. TIM Wonder invece spuntava soltanto alla voce “Noitel Italia, Tiscali, Lyca Mobile”. Adesso la stessa offerta si può attivare anche cliccando su “Poste Mobile”, che rimane comunque una voce separata. Nulla cambia per le altre opzioni dell’elenco, cioè “Iliad Italia”, “Coop Italia”, “Vodafone, HO Mobile, Fastweb”, “WindTre, Very Mobile”, “Kena, Noverca Full” e “Altro Operatore”. In quest’ultima voce PosteMobile non figura più tra gli operatori compresi. Non è la prima volta che succede. Una modifica identica era già scattata il 19 febbraio 2026, ma dal 20 marzo 2026 erano tornate disponibili le stesse offerte previste per i clienti Iliad e per alcuni virtuali.

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Cosa offre TIM Wonder a chi arriva da PosteMobile

Il pacchetto di TIM Wonder comprende ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 5G Ultra. Il costo è di 9,99 euro al mese, addebitati sul credito residuo oppure con il servizio TIM Ricarica Automatica. Chi arriva da Noitel, Tiscali, Lyca Mobile o PosteMobile può scegliere in alternativa TIM Mobile & Music a 11,99 euro al mese, con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga in 5G Ultra, più Apple Music incluso senza spese aggiuntive.

Il quadro resta invariato per chi seleziona “Iliad Italia”, “Coop Italia” o “Altro Operatore”. Qui vengono ancora proposte TIM Power Famiglia Iron, TIM Supreme GPRO e TIM Power Supreme Easy con la promo sui Giga, valida fino a nuova comunicazione. TIM Power Famiglia Iron Web a 4,99 euro offre 201 Giga, cioè 1 Giga di base più 200 di bonus. TIM Supreme GPRO a 5,99 euro arriva a 300 Giga, ottenuti sommando 100 Giga di base e 200 di bonus. TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro ne mette sul piatto 400, con 100 Giga di base e 300 aggiuntivi. Tutte includono minuti illimitati, 200 SMS e navigazione in 5G limitata a 250 Mbps. Le attivazioni sono riservate a chi porta il numero da Iliad, CoopVoce e da una lunga serie di operatori virtuali come Digi Mobil, Optima Italia, Spusu, Uno Mobile e Wings Mobile. Dagli stessi gestori si può richiedere anche TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro al mese.

Red, Orange, Kena e i costi di attivazione

Restano attive anche TIM Power Supreme Red, rivolta ai clienti Vodafone, ho. Mobile e Fastweb, e TIM Power Supreme Orange, destinata a chi lascia WindTre e Very Mobile. Dal 24 settembre 2026 entrambe prevedono 300 Giga mensili invece di 200, suddivisi in 100 Giga di base e 200 di bonus, insieme a minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese con 5G limitato a 250 Mbps. In alternativa ci sono TIM Young Easy a 9,99 euro, solo per gli Under 30, e TIM Mobile & Music a 11,99 euro. Chi indica “Kena, Noverca Full” vede invece soltanto le proposte standard TIM Mobile e TIM Mobile Easy a 9,99 euro, oltre a TIM Mobile & Music a 11,99 euro. Kena è il secondo marchio di TIM e per questo non riceve alcuna offerta dedicata.

Sul fronte della spesa iniziale, le attivazioni online delle offerte operator attack includono primo mese e attivazione gratuiti. Resta da pagare solo la SIM da 10 euro, di cui 5 di traffico prepagato e 5 di attivazione, saldabile anche in contanti al corriere. Da novembre 2023 il sito permette di richiedere anche l’eSIM e di identificarsi con lo SPID oltre che con la videoidentificazione. I Giga bonus si attivano in automatico entro 5 giorni dall’attivazione della SIM, anche se in alcuni casi sono stati segnalati ritardi che conviene risolvere contattando l’operatore. Dal 9 giugno 2024 il 5G di TIM prevede due profili distinti. Il 5G Ultra incluso in TIM Wonder raggiunge fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso. Il profilo base delle offerte più economiche si ferma invece a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, con opzioni aggiuntive a disposizione per passare alla versione Ultra.

Fonte: TecnoAndroid