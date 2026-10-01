Occhiali AI, spedizioni globali in crescita del 263% nel 2026

Il mercato degli occhiali AI ha chiuso la prima metà del 2026 con una crescita che difficilmente passa inosservata: le spedizioni globali sono aumentate del 263% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainate soprattutto dai modelli senza display firmati Meta ed EssilorLuxottica. Un numero di quelli che raccontano una fase molto precisa di un settore, quella in cui un prodotto smette di essere curiosità da appassionati e comincia a muovere volumi veri.

Il dato arriva dalle rilevazioni di Counterpoint Research e comprende l’intera categoria, quindi sia gli occhiali privi di schermo sia quelli con componente AR integrata. Una distinzione che conta parecchio, perché le due famiglie di prodotto rispondono a logiche diverse e, almeno per ora, hanno ritmi di adozione molto diversi tra loro.

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Perché i modelli senza display stanno facendo la differenza

La spinta principale arriva dalla linea display-less, cioè dagli occhiali che rinunciano completamente a proiettare immagini davanti agli occhi. Niente lenti trasparenti con grafica sovrapposta, niente microproiettori. Solo microfoni, speaker, fotocamera e un assistente basato su intelligenza artificiale pronto a rispondere. È una scelta che riduce complessità tecnica, peso e costi, e che permette di realizzare montature molto più simili a un paio di occhiali normali.

Il risultato, tradotto nei numeri, è quel +263% su base annua. La combinazione tra la piattaforma software di Meta e la capacità industriale e distributiva di EssilorLuxottica ha dato al segmento una spinta che gli altri attori, per il momento, faticano a replicare. Il gruppo italo francese porta in dote quello che alla tecnologia spesso manca, ovvero il controllo su design, catena produttiva e negozi fisici. Un vantaggio che nel mercato dell’occhialeria pesa quanto le specifiche tecniche, forse di più.

Gli occhiali AR restano un capitolo a parte

Nella stessa fotografia scattata da Counterpoint Research rientrano anche gli occhiali AR, quelli con display integrato, che continuano però a rappresentare una quota più contenuta del totale. La realtà aumentata indossabile resta un terreno tecnicamente complicato, tra consumi energetici, ottiche miniaturizzate e prezzi che difficilmente scendono a livelli di massa. Il pubblico, di fatto, sta premiando il compromesso più semplice.

La prima metà del 2026 conferma quindi una separazione netta dentro la stessa categoria. Da un lato prodotti leggeri, indossabili tutto il giorno, pensati per ascoltare musica, scattare foto e interrogare un assistente vocale. Dall’altro dispositivi più ambiziosi, ancora in cerca di una formula che li renda sostenibili su larga scala. La crescita complessiva del 263% descrive soprattutto il successo del primo gruppo.

Un segmento che cambia velocità

Numeri di questo tipo, con incrementi a tripla cifra, si vedono di solito nelle fasi iniziali di un mercato, quando la base di partenza è ancora piccola e ogni nuovo modello sposta gli equilibri. Resta il fatto che la categoria degli occhiali smart ha smesso di essere un esperimento marginale e comincia a occupare uno spazio riconoscibile dentro l’elettronica di consumo.

La combinazione tra intelligenza artificiale conversazionale e montature dall’aspetto tradizionale sembra aver sciolto il nodo che per anni ha bloccato questo tipo di dispositivi, ovvero l’imbarazzo di indossarli in pubblico. Togliere il display, paradossalmente, è servito a far entrare la tecnologia nella vita quotidiana.

Con Meta ed EssilorLuxottica nel ruolo di traino, il primo semestre del 2026 segna il punto più alto raggiunto finora dalle spedizioni globali di questa categoria di prodotti.

Fonte: TecnoAndroid