Samsung Galaxy S27 Ultra: leak svela le dimensioni e il cambio sul retro

Il nuovo Galaxy S27 Ultra dovrebbe conservare dimensioni e peso molto vicini a quelli del modello attuale, segno che Samsung preferisce lavorare sui contenuti più che sul formato. Secondo il leaker Ice Universe, che ha condiviso i dati il 30 settembre 2026, il prossimo top di gamma peserà 218 grammi e avrà uno spessore di 7,9 mm. La misura non tiene conto della sporgenza del modulo fotografico.

Sono numeri che lasciano poco spazio a interpretazioni. Lo spessore sarebbe identico a quello di Galaxy S26 Ultra, mentre il peso crescerebbe di appena 4 grammi. Si tratta di una variazione così contenuta che nella vita di tutti i giorni difficilmente qualcuno se ne accorgerà, tenendo il telefono in mano o infilandolo in tasca. Chi sperava in un dispositivo sensibilmente più sottile dovrà quindi rivedere le proprie aspettative, perché la nuova ammiraglia coreana si muoverà sulla stessa linea tracciata dalla generazione precedente.

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Una camera bar ridisegnata sul retro

La differenza minima sulla bilancia acquista un certo interesse se si considera che Samsung starebbe intervenendo anche sulla parte posteriore. Nelle scorse settimane sono circolati alcuni render CAD che mostrano una camera bar rivista nel design. Modificare la disposizione degli elementi sul dorso senza toccare quasi per nulla ingombri e peso non è un risultato scontato, e il leggero aumento di pochi grammi appare davvero trascurabile.

Questa soluzione estetica non riguarderebbe soltanto la versione più costosa. Lo stesso approccio dovrebbe comparire anche su Galaxy S27 Pro, mentre Galaxy S27 e Galaxy S27+ resterebbero più fedeli, almeno nell’aspetto, ai rispettivi predecessori. La nuova famiglia di smartphone potrebbe quindi presentarsi con due identità visive distinte, una più tradizionale per i modelli base e una rinnovata per quelli di fascia superiore.

Fotocamere e hardware, dove arrivano le vere novità

Se all’esterno i cambiamenti restano misurati, il discorso si fa più interessante guardando al comparto fotografico. Galaxy S27 Ultra viene indicato con una nuova fotocamera principale da 200 MP, affiancata da modifiche importanti anche all’elaborazione software degli scatti. L’intervento toccherebbe quindi sia il sensore sia il modo in cui le immagini vengono trattate dopo la cattura, due aspetti che insieme determinano la resa finale delle foto.

C’è poi una novità destinata a far discutere gli appassionati di fotografia da smartphone. Stando alle indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di eliminare il teleobiettivo 3x. Lo zoom verrebbe affidato a un sensore da 50 MP con ottica periscopica e ingrandimento 5x. La scelta semplificherebbe la configurazione posteriore, al prezzo di rinunciare a una lunghezza focale intermedia che finora faceva parte della dotazione del modello Ultra.

Per quanto riguarda la potenza, il nuovo telefono dovrebbe affidarsi allo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il nuovo SoC di fascia alta firmato Qualcomm. Sarà questo chip a muovere l’intero dispositivo, dalla gestione delle app più pesanti fino all’elaborazione delle immagini catturate dalle fotocamere. Sul fronte software il dispositivo arriverà con Android 17 e l’interfaccia One UI 9 già installata al momento del lancio.

Fonte: TecnoAndroid