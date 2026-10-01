Google Messaggi prepara un pulsante rapido per cercare nelle chat

Google Messaggi si prepara a rendere più immediata la ricerca interna alle conversazioni, una funzione utile che oggi resta però un po’ sepolta dentro un menu. L’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, e su quelli dei produttori Android che non propongono una soluzione proprietaria, continua a ricevere attenzioni costanti da parte di Google. Le novità in fase di sviluppo sono parecchie e con una certa regolarità ne affiora qualcuna di nuova.

Solo la settimana scorsa era emerso che il team di sviluppo sta mettendo a punto un importante rinnovamento dell’interfaccia dell’applicazione. Nelle ultime ore sono spuntati altri indizi, questa volta legati a un aspetto più circoscritto ma tutt’altro che marginale: il modo in cui si arriva allo strumento che permette di cercare contenuti specifici all’interno di una singola chat. Il sistema attuale, stando a quanto trapelato, sta per essere semplificato in maniera piuttosto evidente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionerà la nuova scorciatoia per cercare nelle chat

La scoperta arriva dall’analisi della versione beta 20260921 di Google Messaggi, esaminata con attenzione dal noto insider AssembleDebug. Tra le funzioni ancora nascoste è saltato fuori un meccanismo pensato proprio per accorciare la strada verso la ricerca all’interno delle singole conversazioni.

Oggi la procedura richiede qualche passaggio in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe. Per trovare qualcosa in una chat bisogna toccare il pulsante “Altro” in alto a destra, quello con i tre pallini, e poi selezionare la voce Cerca. Niente di particolarmente complicato, certo, ma nemmeno il massimo della rapidità quando serve recuperare al volo un vecchio messaggio.

Con la nuova implementazione basterà cominciare a scorrere la cronologia della conversazione per veder comparire un pulsante flottante con al centro una lente d’ingrandimento. Quel tasto farà da scorciatoia diretta verso la ricerca, senza obbligare nessuno a passare dal menu dei tre pallini. Anche la schermata di destinazione cambierà volto: adotterà infatti la nuova veste grafica attualmente in lavorazione, che sposta la barra di ricerca nella parte bassa del display. Sui tempi di distribuzione, per ora, non esistono indicazioni precise. Secondo l’insider il tutto sembra già funzionare a dovere, anche se al momento la novità risulta nascosta perfino a chi partecipa al programma di test dell’app. Non è quindi chiaro quando la scorciatoia potrà arrivare sugli smartphone degli utenti.

Come scaricare o aggiornare Google Messaggi

Chi desidera provare l’app di messaggistica sul proprio smartphone Android, oppure vuole semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, può rivolgersi al Google Play Store. Una volta raggiunta la pagina dedicata a Google Messaggi è sufficiente toccare “Installa”, se l’applicazione non è ancora presente sul dispositivo, oppure “Aggiorna” nel caso in cui sia già pronto un nuovo aggiornamento.

Per chi invece preferisce provare in anteprima le funzionalità destinate ad arrivare più avanti c’è il Programma Beta dell’app, accessibile dalla pagina ufficiale dedicata. Può capitare che i posti disponibili siano già tutti occupati. In quel caso rimane comunque possibile procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK delle versioni di prova, così da accedere alle build più recenti anche senza far parte del programma.

Fonte: TecnoAndroid