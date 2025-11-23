TIM presenta cinque offerte 5G da 6,99€ a 9,99€ con fino a 300GB mensili

Nel mercato mobile italiano, TIM rende disponibili per gli utenti alcune offerte che di certo piaceranno per via di diversi aspetti, come la convenienza e la qualità. Le nuove soluzioni condividono alcuni pilastri: prezzi stabili, 5G incluso, minuti illimitati e 200 SMS per ciascun piano. A cambiare sono i quantitativi di dati e le categorie di utenti a cui le promo sono rivolte.

La prima delle offerte è TIM Power Supreme, il piano da 7,99€ al mese, disponibile per chi effettua la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali. Propone 250GB in 5G ogni mese, rendendola una delle opzioni più convenienti nel segmento sotto gli 8€. Il quantitativo di dati permette di affrontare streaming, app lavorative e uso continuativo senza limitazioni particolari.

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Soluzioni dedicate ai più giovani e offerte operator attack

Per gli utenti con meno di 30 anni, TIM propone TIM Young, tariffa a 9,99€ al mese con 200GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. L’offerta nasce per rispondere alle abitudini di una fascia d’età che utilizza lo smartphone in modo costante tra social, studio, lavoro e intrattenimento.

Sempre al prezzo di 9,99€, TIM mette a disposizione Power Special New, destinata a chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali. In questo caso il bundle cresce fino a 300GB in 5G, rendendola una delle soluzioni più ricche dell’intero catalogo.

Per chi proviene invece da WindTre o Very Mobile, l’operatore propone TIM Power Special Pro, sempre a 9,99€ al mese, con 100GB in 5G e i consueti minuti e SMS inclusi. Una struttura pensata per convincere gli utenti dei due concorrenti diretti a valutare un passaggio verso l’infrastruttura TIM.

Chi cerca una soluzione ancora più conveniente può valutare TIM Power Iron, proposta a 6,99€ al mese per clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri operatori virtuali. Offre 200GB in 5G, confermandosi come una delle alternative più economiche pur mantenendo una dotazione dati importante.

Grazie a un mix di bundle generosi e prezzi differenziati in base alla provenienza, le nuove offerte TIM rappresentano un pacchetto articolato e competitivo per chi vuole passare al 5G senza superare i 10€.