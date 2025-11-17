TIM Power Supreme e altre offerte: fino a 300 GB in 5G con prezzi da 6,99€

Nel mercato della telefonia mobile, TIM continua a rinnovare le proprie proposte con un ventaglio di offerte capaci di soddisfare esigenze diverse, dai giovani agli utenti che vogliono cambiare gestore. La gamma comprende cinque piani principali: Power Supreme, Power Iron, Power Special New, Power Special Pro e Young, tutti accomunati da 5G incluso, minuti illimitati e SMS compresi.

L’offerta più conveniente è TIM Power Iron, pensata per chi proviene da Iliad e da diversi operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile, Tiscali o CoopVoce. Con 6,99€ al mese, mette a disposizione 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. Un piano ideale per chi desidera risparmiare mantenendo una connessione veloce e stabile.

A seguire c’è TIM Power Supreme, rivolta anch’essa ai clienti in arrivo da Iliad e dagli operatori virtuali. Il prezzo è di 7,99€ al mese e include 250 giga in 5G, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Un’offerta equilibrata che punta sull’ampio traffico dati e sulla copertura di rete di TIM, tra le più estese in Italia.

Offerte TIM con 5G per giovani e nuovi clienti

Per chi non supera i trent’anni, TIM Young rappresenta una soluzione completa e moderna. Con 9,99€ al mese, offre 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. È pensata per un pubblico giovane, abituato a navigare costantemente tra social, video e app di streaming, con un prezzo stabile e vantaggi dedicati agli Under 30.

Sempre a 9,99€ al mese, troviamo TIM Power Special New, disponibile per chi arriva da Iliad e operatori virtuali. Offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, una delle opzioni più ricche del listino attuale. La stessa cifra mensile è richiesta anche da TIM Power Special Pro, riservata invece a chi proviene da WindTre e Very Mobile, con 100 giga in 5G e gli stessi vantaggi sulle chiamate e sugli SMS.

Con questa gamma di offerte, TIM conferma la propria volontà di attrarre nuovi clienti offrendo piani competitivi, copertura 5G nazionale e un equilibrio tra prezzo e contenuti difficilmente eguagliabile.