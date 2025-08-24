TIM Mobile Digital: la nuova offerta eSIM con 5G ULTRA

TIM ha lanciato una nuova offerta pensata per chi desidera sfruttare al massimo la velocità del 5G ULTRA senza rinunciare a convenienza e sostenibilità. Si chiama Mobile Digital ed è disponibile solo online per i nuovi clienti, con un prezzo di 12,99€ al mese. La prima mensilità e l’attivazione sono gratuiti. La linea viene attivata esclusivamente tramite eSIM, riducendo così l’uso di plastica e carta e contribuendo a un modello più ecologico.

La promo include 150GB di traffico dati con velocità fino a 2Gbps, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS. I giga possono essere utilizzati anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, con 16GB dedicati ogni mese. Una volta superata questa soglia, il traffico extra ha un costo di 0,184cent/MB IVA inclusa.

TIM 5G ULTRA: priorità di rete e servizi extra

Il servizio 5G ULTRA di TIM garantisce non solo velocità fino a dieci volte superiori rispetto al 4G. Oltre che priorità di accesso alla rete in situazioni di congestione. L’operatore promette così esperienze fluide in streaming, gaming online e videoconferenze. L’offerta è vincolata all’attivazione del servizio gratuito TIM-Ricarica Automatica, che addebita l’importo su carta di credito al rinnovo mensile.

A completare il pacchetto ci sono diversi servizi digitali. Tra essi vi sono Google One 100GB per l’archiviazione cloud, Navigazione Sicura per la protezione online e One Number, che consente di utilizzare la stessa linea anche su smartwatch. Per i clienti è disponibile anche l’App MyTIM, utile per gestire in autonomia la propria offerta, e il programma fedeltà TIMParty, che offre giga extra, sconti e premi esclusivi.

Grazie all’utilizzo della eSIM, la nuova offerta TIM permette di attivare la linea in pochi minuti tramite SPID e QR code inviato via email. La scheda virtuale è impossibile da smagnetizzare o perdere e consente di gestire più numeri sullo stesso smartphone. Insomma, con Mobile Digital, l’operatore punta a combinare sostenibilità, velocità e praticità in un’unica soluzione, rafforzando, sempre di più, la propria presenza nel mercato del 5G.