TIM, offerte di agosto 2025: si parte da 6,99€ al mese, ecco fino a 300GB in 5G

Anche ad agosto, TIM mette a disposizione le sue migliori offerte, con una scelta molto vasta e soprattutto per ogni tipologia di utente. Come si può vedere in basso di promo ce ne sono addirittura 5 tra le più vantaggiose in assoluto, a partire da alcune soluzioni che già nei mesi scorsi hanno fatto davvero bene.

TIM POWER SUPREME

Questa è la promo mobile di TIM che costa ogni mese 7,99€ al mese dedicata ai clienti che arrivano da Iliad e operatori virtuali, tra cui Fastweb e PosteMobile. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente 250GB al mese per navigare sul web con il 5G incluso, minuti senza limiti verso tutti i gestori e 200 SMS verso tutti.

TIM YOUNG

Con un prezzo di soli 9,99€ al mese, gli Under 30 (utenti con meno di 30 anni) possono avere il meglio. Al suo interno ecco 200GB in 5G ogni mese con chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti.

TIM POWER SPECIAL NEW

Il prezzo in questo caso è ancora di 9,99€ al mese per gli utenti che arrivano da Iliad e Operatori virtuali. Al suo interno ecco 300 GB in 5G ogni mese con minuti senza limiti e 200 SMS. Ottima, soprattutto per chi è stanco della mediocrità.

TIM POWER SPECIAL PRO

Una promo che conserva ancora una volta il prezzo mensile di soli 9,99€, ovviamente per gli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile. Al suo interno si possono trovare 100GB in 5G con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS.

TIM POWER IRON

Infine ecco la più economica, la Power Iron, con cui TIM offre un prezzo di soli 6,99€ al mese per gli utenti provenienti da Iliad e operatori virtuali tra cui Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e molti altri. Al suo interno 200GB in 5G con minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti.