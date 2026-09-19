Phishing AI: perché le truffe oggi sono quasi invisibili

Il phishing AI ha cambiato le regole del gioco, e non in modo marginale: le truffe via mail o messaggio che un tempo si smascheravano da un errore di grammatica o da un logo sgranato oggi arrivano pulite, precise, scritte come le scriverebbe un collega. L’intelligenza artificiale generativa ha abbassato il costo dell’inganno e alzato la qualità del risultato, e questo significa messaggi più credibili, più personalizzati e molto più difficili da riconoscere per chi li riceve mentre sta facendo altro. Il punto, però, non è solo tecnologico. Riguarda le competenze delle persone, e quindi riguarda la scuola.

Il Cybersecurity Hygiene Report 2026 fotografa una situazione che chiunque lavori nel settore conosce bene ma che continua a sorprendere i non addetti: tra i lavoratori restano lacune formative diffuse, spesso basilari. Non stiamo parlando di configurare un firewall o di capire come funziona una VPN, ma di sapere che un messaggio urgente che chiede un bonifico immediato merita una telefonata di verifica. Quel tipo di riflesso non nasce da solo. Va costruito, ripetuto, allenato.

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Perché l’intelligenza artificiale rende il phishing quasi invisibile

La sicurezza informatica ha convissuto per anni con un vantaggio nascosto: le truffe erano goffe. Il testo tradotto male, il mittente improbabile, il tono sbagliato. Erano indizi gratuiti, offerti a chi aveva un minimo di attenzione. L’AI generativa ha cancellato quei segnali. Un messaggio può essere adattato al settore, al ruolo, al linguaggio interno di un’azienda, perfino allo stile di scrittura di una persona specifica. La personalizzazione, che nel marketing è una virtù, qui diventa un’arma.

Il risultato è che il riconoscimento del phishing non può più basarsi sull’estetica del messaggio. Bisogna spostare l’attenzione sul comportamento richiesto: cosa mi si chiede di fare, con quale urgenza, attraverso quale canale. Una richiesta anomala resta anomala anche se è scritta in un italiano impeccabile. Questo passaggio mentale è semplice da spiegare e difficilissimo da rendere automatico, soprattutto in contesti dove le persone gestiscono decine di comunicazioni al giorno.

La formazione non è un corso una volta l’anno

Qui entra in gioco il nodo delle competenze digitali. Per anni la formazione aziendale sulla cybersecurity è stata trattcome un adempimento: un modulo da completare, una firma, un attestato da archiviare. Funziona poco, perché la minaccia evolve più rapidamente del calendario dei corsi. Serve continuità, serve esercizio pratico, servono simulazioni che non abbiano lo scopo di umiliare chi sbaglia ma di far capire dove si è aperta la falla.

Le imprese hanno una responsabilità evidente, ma da sole non bastano. Un dipendente arriva in azienda con un bagaglio già formato di abitudini digitali, buone o cattive. Se quel bagaglio si costruisce durante l’adolescenza, in mezzo a social, giochi online e piattaforme di messaggistica, allora è lì che va inserito il lavoro educativo. La scuola diventa il luogo naturale dove insegnare cos’è un dato personale, come si verifica una fonte, perché una password riutilizzata è un problema e come funziona il meccanismo psicologico che rende efficace una truffa.

Parlare di cittadinanza digitale significa esattamente questo: trattare la capacità di difendersi online come un diritto e un dovere civico, non come una specializzazione tecnica riservata a pochi. Chi sa riconoscere un tentativo di manipolazione difende se stesso, la propria famiglia, l’organizzazione per cui lavora e, in ultima istanza, anche i servizi pubblici a cui accede.

Fonte: TecnoAndroid