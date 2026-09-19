Helios di Thea Energy: la fusione punta a 400 MW elettrici

Helios è il nome scelto da Thea Energy per il suo impianto a fusione nucleare, e già dal modo in cui viene presentato si capisce che l’obiettivo non è battere un record scientifico. La startup del New Jersey ha iniziato a mostrare il progetto a partire dalla fine dello scorso anno, puntando su un’idea piuttosto semplice da riassumere: costruire una centrale a fusione usando materiali, macchinari e procedure di manutenzione che esistono già oggi, senza mettersi in attesa di scoperte che potrebbero arrivare tra dieci o venti anni. L’ambizione dichiarata è arrivare a livelli di affidabilità paragonabili a quelli di una centrale a fissione, cioè di un impianto nucleare tradizionale, capace di produrre energia in modo costante e prevedibile.

Il cuore del progetto è uno stellarator, una macchina che confina il plasma con campi magnetici molto intensi. Vale la pena ricordare cosa sia il plasma: un gas portato a temperature estreme, lo stato della materia in cui le reazioni di fusione diventano possibili. Il vantaggio dello stellarator, rispetto ad altre configurazioni, sta nella possibilità di lavorare in continuo, senza interruzioni cicliche. Il problema storico, invece, sono i magneti.

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Il nodo dei magneti e la scelta delle bobine planari

Chi ha provato a costruire uno stellarator si è sempre scontrato con lo stesso ostacolo. Le bobine tridimensionali che generano il campo magnetico hanno forme contorte, quasi impossibili da replicare in serie, difficili da lavorare con precisione e altrettanto difficili da sostituire una volta installate. Un incubo per l’ingegneria di produzione, più che per la fisica.

Thea Energy interviene esattamente su questo punto. In Helios le bobine tridimensionali lasciano il posto a bobine planari, geometricamente molto più semplici, affiancate da sistemi di controllo software che regolano il campo magnetico in tempo reale. Detto in altri termini, buona parte della complessità viene spostata dall’officina al codice: invece di costruire pezzi di forma impossibile, si costruiscono componenti più regolari e si lascia al software il compito di modellare il campo come serve. Una scelta che, sulla carta, semplifica la catena di fornitura, riduce i margini di errore nella fabbricazione e rende più realistica l’idea di produrre molti moduli simili tra loro.

400 MW elettrici e sedici studi per spiegare l’architettura

Il progetto di centrale descritto dalla società statunitense parla di circa 400 MW elettrici di potenza, erogati in modo continuo. Non un esperimento da laboratorio, quindi, ma un impianto pensato per stare dentro una rete elettrica e comportarsi come qualsiasi altra fonte programmabile.

Per rendere pubblica l’architettura della macchina, Thea Energy ha scelto la via della letteratura scientifica: 16 studi sottoposti a revisione, che entrano nel dettaglio delle scelte progettuali. È un passaggio importante, perché nel settore della fusione la distanza tra annuncio e verifica indipendente è spesso enorme, e passare attraverso la revisione dei pari significa mettere i propri numeri sotto gli occhi di chi ha gli strumenti per contestarli.

Il filo conduttore resta quello industriale. L’idea non è dimostrare che la fusione funziona, cosa su cui la ricerca lavora da decenni, ma dimostrare che una centrale a fusione può essere costruita con le competenze manifatturiere disponibili adesso, mantenuta da squadre di tecnici e non soltanto da fisici, e replicata più volte con costi sotto controllo. Con Helios la scommessa di Thea Energy è tutta qui: semplificare il ferro, complicare il software, e arrivare prima.

Fonte: TecnoAndroid