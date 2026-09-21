Motorola entra nel Ravenna FC: sarà il nuovo Main Partner

Il Ravenna FC amplia la propria rete di collaborazioni e accoglie un marchio internazionale come nuovo protagonista del progetto societario. Motorola è infatti il nuovo Main Partner del club giallorosso e sarà visibile sul fronte delle divise ufficiali indossate dalla squadra.

L’accordo lega due realtà che, pur operando in settori differenti, individuano nell’innovazione, nella crescita e nel rapporto con il proprio pubblico alcuni elementi comuni. Per il Ravenna FC, la partnership rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento della società e nello sviluppo della propria rete commerciale. Il marchio Motorola accompagnerà quindi la squadra nel percorso sportivo e societario, assumendo una presenza diretta all’interno dell’identità visiva del club.

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Una partnership che arriva nel percorso di crescita del club

La collaborazione con Motorola si inserisce nella strategia con cui il Ravenna FC sta costruendo una rete di partner qualificati intorno al proprio progetto. L’obiettivo indicato dalla società è rafforzare progressivamente la propria struttura e coinvolgere realtà imprenditoriali capaci di condividere una prospettiva di sviluppo a lungo termine.

Per il club, la presenza di un brand internazionale sul fronte delle maglie rappresenta anche un riconoscimento del percorso intrapreso e della capacità di attrarre aziende interessate a legarsi al territorio e alla comunità giallorossa. Paolo Scocco, Direttore Generale del Ravenna FC, ha evidenziato proprio il significato dell’accordo, sottolineando la soddisfazione della società per la fiducia ricevuta da Motorola. Secondo il dirigente, la collaborazione rafforza un percorso basato su innovazione, qualità dell’organizzazione e attenzione ai tifosi, con l’obiettivo di migliorare progressivamente servizi ed esperienza offerti dal club.

Motorola punta sul calcio e sul rapporto con i tifosi

Per Motorola Italia, la collaborazione con Ravenna FC rappresenta invece un nuovo capitolo dell’impegno del brand nel mondo del calcio.

Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia, ha descritto il calcio come un fenomeno che coinvolge quotidianamente persone di generazioni diverse e ha collegato la scelta del Ravenna al percorso di crescita seguito negli ultimi anni dal club. Secondo Barlocco, tra le due realtà esistono diversi punti di contatto, dalla passione alla capacità di innovare, passando per il lavoro di squadra, la valorizzazione dei talenti e la ricerca di un equilibrio tra prestazioni e stile. La partnership viene quindi presentata come un incontro tra due realtà storiche che hanno attraversato percorsi di evoluzione e sviluppo, con una particolare attenzione alla relazione con il proprio pubblico.

Il nuovo accordo porta così Motorola direttamente sulle divise da gara del Ravenna FC, rendendo il brand parte integrante della presenza ufficiale del club. Per la società giallorossa, la collaborazione rappresenta al tempo stesso un nuovo elemento della strategia commerciale e un’opportunità per rafforzare il legame con aziende di rilievo nazionale e internazionale. La partnership entrerà dunque a far parte del progetto di sviluppo del Ravenna FC, mentre Motorola accompagnerà il club nel suo percorso sportivo attraverso una presenza destinata a essere visibile in occasione delle gare della squadra.

Fonte: TecnoAndroid