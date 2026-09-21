Amazfit Cheetah 2 Pro, Helio Strap è incluso nel nuovo bundle

Per chi corre con continuità, avere dati sull’allenamento non significa soltanto conoscere distanza e ritmo. Amazfit punta a un approccio più completo con una nuova promozione che abbina lo smartwatch Cheetah 2 Pro a un secondo dispositivo dedicato soprattutto al monitoraggio del recupero.

Per tre settimane, acquistando Amazfit Cheetah 2 Pro in Italia presso gli store online aderenti, viene infatti incluso senza costi aggiuntivi Amazfit Helio Strap, un dispositivo dal valore di 99,90 euro. Il bundle viene proposto a 449,90 euro e mette insieme funzioni dedicate alla corsa, metriche avanzate sulle prestazioni e strumenti per tenere sotto controllo sonno, stress e stato di recupero all’interno dell’ecosistema Zepp.

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Cheetah 2 Pro punta sulle prestazioni

Il protagonista principale della promozione è uno smartwatch progettato specificamente per chi considera la corsa una parte regolare del proprio allenamento. Amazfit Cheetah 2 Pro utilizza un telaio in titanio di grado 5 abbinato a un vetro zaffiro e integra un display AMOLED da 1,32 pollici. La dotazione software comprende invece Zepp Coach, attraverso cui vengono proposti programmi di allenamento personalizzati. Lo smartwatch permette inoltre di raccogliere diverse metriche legate alla preparazione atletica, tra cui VO₂ Max, carico dell’allenamento ed effetto dell’allenamento. Questi dati consentono di avere una lettura più articolata del modo in cui il corpo sta affrontando le sessioni sportive.

La componente dedicata alla navigazione comprende indicazioni passo passo e il ricalcolo automatico del percorso, caratteristiche pensate per accompagnare gli allenamenti anche quando il tragitto cambia rispetto a quello inizialmente previsto. Un altro elemento importante per chi utilizza quotidianamente lo smartwatch è l’autonomia. Cheetah 2 Pro può arrivare fino a 20 giorni con un utilizzo tipico, riducendo la necessità di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Helio Strap completa il monitoraggio

La seconda parte del bundle è rappresentata da Amazfit Helio Strap, un dispositivo più leggero pensato per essere indossato anche durante la notte. Il suo ruolo è complementare rispetto allo smartwatch: il dispositivo effettua un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, raccogliendo informazioni utili per analizzare ciò che accade anche al di fuori delle sessioni di allenamento.

Tra le funzioni principali figura BioCharge™, progettata per fornire una lettura dei livelli di energia e dello stato di recupero. Il dispositivo supporta inoltre oltre 50 modalità sportive, ampliando il tipo di attività che può essere monitorato. Anche in questo caso l’autonomia è pensata per un utilizzo prolungato: Helio Strap può raggiungere 10 giorni di durata della batteria.

L’integrazione con Zepp permette quindi di riunire i dati provenienti dai due dispositivi all’interno dello stesso ecosistema. Cheetah 2 Pro può concentrarsi sulle metriche dell’allenamento e sulla navigazione, mentre Helio Strap aggiunge informazioni relative a recupero, sonno e stress.

Quanto costa il bundle Amazfit

La promozione porta il prezzo del pacchetto a 449,90 euro, includendo Amazfit Cheetah 2 Pro e Helio Strap dal valore di 99,90 euro in omaggio.

L’iniziativa è valida in Italia per tre settimane a partire dal 15 settembre 2026, presso gli store online aderenti e fino a esaurimento anticipato delle scorte. Il bundle punta quindi a riunire in un’unica soluzione due dispositivi complementari: da una parte uno smartwatch con strumenti specifici per la corsa e l’analisi delle prestazioni, dall’altra una fascia dedicata al monitoraggio continuo e al recupero. Per accedere alla promozione è possibile utilizzare lo store online italiano di Amazfit.

Fonte: TecnoAndroid