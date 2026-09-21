Il piano di Anthropic per frenare la corsa all’intelligenza artificiale arriva direttamente dalla voce del suo amministratore delegato, Dario Amodei, che nelle scorse ore ha messo nero su bianco un ragionamento scomodo: continuare ad accelerare a questa velocità potrebbe non essere una buona idea. Non perché i modelli stiano diventando troppo intelligenti, attenzione. Il punto è un altro, e riguarda quanta libertà di manovra questi sistemi stiano guadagnando strada facendo.

Il saggio si intitola We Must Pace the Frontier e già dal titolo lascia intuire la direzione. L’idea di fondo è quella di dosare il ritmo, di darsi un passo sostenibile invece di correre verso il traguardo senza guardare cosa succede ai lati della strada. Un messaggio che, detto da chi guida una delle aziende più esposte sulla frontiera dell’AI, pesa parecchio.

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Perché il tema non è l’intelligenza, ma l’autonomia

C’è una differenza sottile che spesso sfugge nel dibattito pubblico. Si tende a immaginare il rischio come una macchina che diventa più furba degli esseri umani, una specie di sorpasso cognitivo in stile film di fantascienza. La preoccupazione espressa da Amodei si muove su un piano diverso e, se possibile, più concreto: i sistemi stanno ottenendo margini di azione sempre più ampi, possono fare cose, non solo dirle. Ed è proprio lì che il controllo diventa complicato.

Gli ultimi mesi hanno offerto materiale abbondante per alimentare questi timori. I problemi di cybersicurezza legati ai modelli frontier hanno mostrato quanto sia sottile il confine tra strumento utile e vulnerabilità, mentre episodi come l’incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face hanno scosso l’intero settore. Non si tratta di ipotesi da convegno accademico, ma di cose accadute davvero, con conseguenze reali su aziende reali.

Il risultato è che scenari fino a poco tempo fa relegati alla narrativa hanno cominciato a sembrare meno assurdi. Fantasia o lungimiranza, la distinzione si è fatta molto più sfumata di quanto chiunque, dentro e fuori il settore, fosse disposto ad ammettere.

Un’azienda sotto i riflettori per la seconda volta

Anthropic non arriva a questo momento per caso. Poco prima, l’attenzione si era già concentrata sull’azienda per le dichiarazioni di Jacob Coxon, che ha preferito lasciare il proprio ruolo dopo aver espresso considerazioni che hanno fatto discutere parecchio. Due episodi ravvicinati, due voci diverse, ma un filo comune che lega tutto: la sensazione, anche interna, che il ritmo attuale dello sviluppo meriti almeno una discussione seria.

Va detto che una presa di posizione del genere da parte di un chief executive è tutt’altro che banale. Rallentare, nel contesto competitivo in cui si muovono i laboratori di intelligenza artificiale, significa rischiare di perdere terreno rispetto a chi invece decide di spingere. Amodei sembra consapevole di questo, e infatti il concetto che emerge non è quello di uno stop, ma di un passo calibrato. Pacing, appunto, come in una gara di fondo dove partire troppo forte significa non arrivare alla fine.

Il dibattito, adesso, è destinato a spostarsi su un terreno pratico. Chi decide quale sia il ritmo giusto, con quali strumenti si misura, e soprattutto come si fa a convincere un’intera industria a sincronizzarsi quando le pressioni commerciali vanno esattamente nella direzione opposta. Domande aperte, a cui il saggio di Amodei prova almeno a dare una cornice.

Nel frattempo il settore continua a muoversi, gli incidenti si accumulano e la discussione sulla sicurezza dei sistemi più avanzati ha smesso da tempo di essere un esercizio teorico riservato agli addetti ai lavori.

Fonte: TecnoAndroid