The Last of Us Stagione 3: le voci di Abby e Lev in nuovi ruoli

HBO ha svelato alcuni nuovi nomi entrati nel cast di The Last of Us Stagione 3, e tra questi spiccano due volti che i giocatori conoscono molto bene. Si tratta di Laura Bailey e Ian Alexander, cioè gli interpreti originali di Abby e Lev nel videogioco. C’è però un dettaglio che rende la notizia particolarmente curiosa: nella serie TV i due attori non vestiranno i panni dei personaggi che li hanno resi celebri tra gli appassionati, ma saranno chiamati a ricoprire ruoli completamente diversi.

La scelta sembra quasi un omaggio alla tradizione del gioco. Laura Bailey e Ian Alexander avevano prestato la loro voce ad Abby e Lev, due figure centrali della storia originale, mentre nella terza stagione interpreteranno personaggi slegati dal loro passato videoludico. Insieme a loro è stato annunciato anche un altro ingresso di peso, quello di John Goodman, un nome decisamente di rilievo che va ad arricchire una produzione già molto attesa.

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Un cast originale rimescolato ancora una volta

Non è la prima volta che la serie di HBO gioca con gli attori dei videogiochi assegnando loro parti inaspettate. Era già successo con Troy Baker, che nei giochi dà vita a Joel Miller e che invece sul piccolo schermo è diventato James, membro di una fazione di sopravvissuti dedita al cannibalismo. Un personaggio lontanissimo dal protagonista che il pubblico dei giocatori aveva imparato ad amare, e proprio per questo una trovata che aveva incuriosito parecchio.

Lo stesso meccanismo si ripete adesso con Laura Bailey e Ian Alexander. Per l’attrice, a dire il vero, non si tratta nemmeno di un debutto assoluto nella serie. Nel finale della Stagione 1 era infatti comparsa in un brevissimo cameo, nei panni di una delle infermiere che tentano di operare Ellie. Un’apparizione fugace, che molti spettatori probabilmente non avevano nemmeno notato, ma che oggi assume un significato diverso alla luce del nuovo annuncio.

Serafiti ed Eroi dell’Highway, i nuovi ruoli

Nella nuova stagione Laura Bailey interpreterà Elizabeth, un personaggio che sembra essere uno dei leader del gruppo dei Serafiti. Un ruolo di un certo peso quindi, anche se per il momento non sono stati diffusi altri particolari su come verrà inserito nella trama.

Ian Alexander invece avrà una parte legata a doppio filo a quella di John Goodman. I due saranno Paco e Joey, una coppia di figuri che si fa chiamare gli Eroi dell’Highway. Anche su questo fronte le informazioni sono ancora scarse e non ci sono ulteriori dettagli su chi siano davvero questi personaggi o su quale sarà il loro ruolo nella vicenda.

Per quanto riguarda l’uscita, The Last of Us Stagione 3 arriverà su HBO nel 2027, ma una data precisa non è ancora stata comunicata. Con ogni probabilità sarà anche l’ultima stagione dello show, destinata a chiudere la storia. Naughty Dog, lo studio che ha creato la saga videoludica, non ha comunque a che fare con la produzione della serie. Sul versante dei videogiochi, il 26 settembre sarebbe ufficialmente il The Last of Us Day, appuntamento che per tradizione porta con sé novità e annunci dedicati alla saga. Quest’anno però Naughty Dog ha deciso di fare diversamente, spostando tutte le comunicazioni collegate alla ricorrenza a lunedì 28 settembre.

Fonte: TecnoAndroid