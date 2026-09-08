Terra, sei strutture misteriose nascoste sotto la crosta

Sei strutture misteriose individuate in profondità nell’interno della Terra hanno riaperto una delle questioni più affascinanti della geofisica, quella di capire cosa si nasconda davvero sotto la crosta che calpestiamo ogni giorno. Non si tratta di cavità o di mondi sommersi, ma di regioni che si comportano in modo diverso rispetto a tutto ciò che le circonda, e proprio questa diversità le rende riconoscibili. Capirne la natura, secondo chi le ha studiate, potrebbe avere ricadute molto concrete sulla previsione di terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Il punto di partenza è semplice da spiegare e complicatissimo da mettere in pratica. Nessuno può scendere fisicamente a controllare cosa accade a centinaia o migliaia di chilometri di profondità. Le perforazioni più ambiziose graffiano appena la superficie del pianeta, e tutto quello che sta sotto resta inaccessibile agli strumenti diretti. Le strutture misteriose di cui si parla, quindi, non sono state viste nel senso comune del termine, ma dedotte.

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Come si osserva qualcosa che nessuno può raggiungere

Il metodo si basa sulle onde sismiche, cioè le vibrazioni che attraversano il pianeta ogni volta che si verifica una scossa. Quelle onde viaggiano, rimbalzano, cambiano velocità e direzione a seconda del materiale che incontrano. Registrandole in superficie con reti di sensori sparse in tutto il mondo, è possibile ricostruire una specie di immagine dell’interno della Terra, un po’ come avviene con una ecografia, solo su scala planetaria.

Quando le onde rallentano o accelerano in modo anomalo in una certa zona, significa che lì sotto qualcosa è diverso. Temperatura, densità, composizione chimica, stato del materiale, tutto contribuisce a modificare il segnale. È così che emergono le anomalie, e sono proprio anomalie di questo tipo a essere state identificate in sei punti distinti nelle profondità del pianeta. Regioni che non assomigliano al mantello che le avvolge e che, per ora, restano difficili da classificare con precisione.

Perché conta per terremoti e vulcani

La curiosità scientifica non è l’unico motivo per cui vale la pena studiarle. Il calore che risale dall’interno del pianeta è il motore di tutto quello che accade in superficie, dallo spostamento delle placche tettoniche all’attività dei vulcani. Se in profondità esistono zone con caratteristiche particolari, quelle zone influenzano il modo in cui il calore si muove, dove si concentra, dove trova una via d’uscita.

Detto in modo diretto, mappare queste strutture significa migliorare i modelli che descrivono la dinamica interna del pianeta. E modelli più accurati possono tradursi, sul lungo periodo, in valutazioni più solide del rischio sismico e vulcanico nelle diverse aree del mondo. Non una previsione al minuto, che resta fuori dalla portata della scienza attuale, ma una comprensione più fine di quali regioni siano più esposte e perché.

La geofisica lavora da decenni su questo terreno, accumulando dati a ogni nuovo terremoto registrato. Ogni scossa, per quanto distruttiva possa essere in superficie, è anche un’occasione di misura, un impulso che attraversa il pianeta e porta con sé informazioni su ciò che ha incontrato lungo il percorso. La rete globale di stazioni sismiche cresce, la potenza di calcolo aumenta, e le immagini dell’interno terrestre diventano progressivamente meno sfocate. Le sei strutture appena individuate si aggiungono così a un quadro che continua a complicarsi invece di semplificarsi. Ogni scoperta di questo tipo dice qualcosa in più sul pianeta e, allo stesso tempo, apre domande nuove su come sia fatto davvero il mondo sotto i nostri piedi.