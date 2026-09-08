GTA Vice City, la mod ImmersiveVC rivoluziona la grafica

Più di vent’anni dopo, GTA Vice City continua a rinnovarsi grazie a chi lo smonta e lo rimonta per passione, e l’ultimo esempio arriva da ReeveMods con ImmersiveVC, una mod che rimette mano al comparto grafico del classico Rockstar senza toccare una virgola del gioco vero e proprio. Non è il solito filtro che schiarisce i colori: qui vengono ricostruiti cielo, illuminazione, ombre, riflessi, acqua e condizioni atmosferiche, cioè praticamente tutto quello che determina l’atmosfera di una città che vive di tramonti rosa e notti al neon.

Il salto più visibile riguarda quello che sta sopra la testa del giocatore. ImmersiveVC introduce un cielo procedurale, nuvole volumetriche e raggi solari, mandando in pensione l’aspetto piuttosto statico dell’edizione uscita nel 2002. La geometria degli edifici resta quella che tutti ricordano, i colori pure, ma la luce che li attraversa cambia registro e reagisce alle diverse condizioni, restituendo una scena che sembra respirare invece che stare ferma sullo sfondo.

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Notti al neon, pioggia e superfici bagnate

È di notte che il lavoro si nota di più. Le ombre sfruttano mappe a cascata, i fari dei veicoli generano ombre proprie, e lampioni, automobili e lampeggianti della polizia producono illuminazione per pixel. Tradotto per chi non mastica termini tecnici: ogni sorgente di luce sparsa tra incroci, palazzi e corsie ha finalmente un peso reale sull’immagine, invece di essere una macchia luminosa appiccicata sulla texture. Il risultato è una Vice City notturna molto più credibile, dove le insegne e i fari raccontano qualcosa dello spazio attorno.

Anche il maltempo riceve un trattamento su misura. La pioggia è ancorata al mondo di gioco, quindi non appare come un velo sovrapposto all’inquadratura, le strade bagnate diventano riflettenti e le gocce sull’obiettivo adottano un effetto di rifrazione. Mare e piscine, dal canto loro, usano superfici d’acqua vive. Sono dettagli che si sommano, e messi insieme cambiano parecchio la percezione dell’esplorazione, tanto nelle panoramiche quanto nei vicoli.

Sotto il cofano c’è la scelta tecnica che rende possibile tutto il resto: il passaggio dal vecchio renderer DX8, quello con cui il gioco arrivò nel 2002, a un moderno renderer DX11. Un cambio di motore grafico, in sostanza, che permette di far convivere tutti questi effetti in un unico impianto senza intaccare missioni, mappa o struttura del titolo. La versione preliminare della mod, al momento, è riservata ai sostenitori di ReeveMods su Patreon.

Le altre reinterpretazioni della Miami immaginaria

ImmersiveVC non è l’unico progetto amatoriale che ruota attorno alla Miami reinventata da Rockstar. La Nextgen Edition ha spostato l’intera mappa, tutte le missioni e i contenuti originali dentro il RAGE Engine, mescolando città e armi prese dalla Definitive Edition con automobili, personaggi e pedoni recuperati dalla versione XBOX. Il progetto è arrivato alla versione 1.3 e mette a disposizione anche un pacchetto di texture in alta definizione.

Attorno a quella conversione è cresciuto poi un piccolo ecosistema di esperimenti. C’è chi ha aggiunto il path tracing, pensato per schede grafiche di fascia alta, chi ha implementato una visuale in prima persona e chi si è concentrato sulla maneggevolezza di auto e moto, rivedendone il comportamento su strada. Strade diverse, ma tutte con lo stesso obiettivo di fondo: tenere in vita un gioco che ha ormai due decenni abbondanti sulle spalle. Discorso a parte per New Legacy, che non punta sulla grafica ma sui contenuti. La mod amplia l’avventura originale con 25 nuove missioni, costruite con Sanny Builder e CLEO, restando fedele all’impostazione classica di Vice City invece di stravolgerla. Il download è disponibile sulla pagina ufficiale del progetto.