Telescopio Roman NASA: caccia a materia oscura ed esopianeti

Il nuovo telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA nasce con un’ambizione poco comune anche per gli standard dell’astronomia spaziale, perché non punta a un singolo obiettivo ma prova ad abbracciare quasi tutti i grandi temi dell’astrofisica contemporanea. Materia oscura, energia oscura, pianeti lontani attorno ad altre stelle: sono capitoli diversi della stessa storia, e questo strumento è stato pensato per affrontarli tutti insieme invece che uno alla volta.

Di solito funziona in modo diverso. Un osservatorio nasce specializzato, con una missione precisa, e tutto il resto arriva come effetto collaterale fortunato. Qui l’impostazione cambia registro, perché la macchina è concepita fin dall’inizio come uno strumento generalista, capace di passare dalle domande più astratte sulla struttura dell’universo a quelle molto concrete sui mondi che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole.

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Telescopio Roman NASA: materia oscura ed energia oscura, i due grandi enigmi

Il primo fronte è quello che agita gli astronomi da decenni. La materia oscura è quella componente invisibile che non emette luce e che si manifesta solo attraverso i suoi effetti gravitazionali, tenendo insieme galassie che altrimenti si comporterebbero in modo diverso da quello osservato. Non si vede, non si tocca, eppure senza di lei i conti non tornano. L’energia oscura è l’altro grande nome sulla lista, chiamata in causa per spiegare perché l’espansione dell’universo non stia rallentando come ci si sarebbe aspettati.

Sono due misteri che si intrecciano e che richiedono osservazioni su scala enorme, perché per capire come si distribuisce la massa invisibile e come cambia il ritmo dell’espansione cosmica serve guardare tantissime galassie, non poche decine. È esattamente il tipo di lavoro per cui il telescopio Roman è stato progettato, con una capacità di coprire porzioni ampie di cielo mantenendo al tempo stesso una qualità dell’immagine adeguata a un osservatorio spaziale moderno.

La caccia ai pianeti attorno ad altre stelle

L’altro capitolo riguarda i mondi al di fuori del Sistema solare. La ricerca di pianeti alieni è diventata negli anni uno dei settori più vivaci dell’astronomia, e ogni nuovo strumento porta con sé la promessa di allargare il catalogo. Il punto interessante è che si tratta di un’indagine molto diversa da quella sulla materia oscura, richiede tecniche differenti e una sensibilità particolare, eppure viene affidata allo stesso osservatorio.

Questa doppia natura è probabilmente l’aspetto più curioso dell’intero progetto. Da un lato la cosmologia, con le sue domande sul destino dell’universo e sulla sua composizione profonda. Dall’altro la ricerca planetaria, molto più vicina all’idea popolare di esplorazione, quella che spinge a chiedersi quanti mondi esistano là fuori e come siano fatti davvero.

Un osservatorio che copre l’intero panorama

Parlare di uno strumento che affronta quasi ogni aspetto dell’astrofisica non è un’esagerazione promozionale, è la descrizione di un approccio preciso. La logica è quella di raccogliere dati che possano servire a comunità scientifiche diverse, in modo che le stesse osservazioni finiscano per alimentare ricerche su temi lontanissimi tra loro.

Per la NASA si tratta di un investimento che punta sulla versatilità più che sulla specializzazione estrema, una scelta che allarga il ventaglio di risultati possibili. Il nome scelto per la missione, quello di Nancy Grace Roman, lega l’osservatorio alla storia dell’astronomia spaziale statunitense, e il telescopio che lo porta si prepara a mostrare l’universo in una forma che nessuno strumento aveva restituito prima.