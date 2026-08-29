Serious Sam: Shatterverse arriva il 31 agosto su PC e console

Il ritorno di Sam Stone ha ora una data precisa e un nuovo filmato a fargli da biglietto da visita: Serious Sam: Shatterverse si è mostrato durante il Future Game Show della Gamescom 2026 con un trailer costruito quasi interamente su sequenze di gioco, veloci fino a diventare confuse, esattamente come da tradizione della serie. L’uscita è fissata al 31 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X e S, con una struttura cooperativa che va da uno a cinque giocatori.

La premessa narrativa riprende il filo storico del franchise. Uber Mental è di nuovo al centro dei guai, ma questa volta le sue macchinazioni hanno prodotto un danno più grosso del solito: le barriere dimensionali si sono infrante e il risultato è lo Shatterverse, un intreccio di realtà che si sovrappongono. Per rimettere ordine, Sam Stone finisce ad arruolarsi in una squadra piuttosto particolare, il cosiddetto Programma Serious, dove collabora con le sue controparti arrivate da altri universi. L’obiettivo della campagna resta comunque semplice da spiegare: inseguire Mental attraverso linee temporali diverse e fare a pezzi i suoi cinque luogotenenti.

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Un FPS roguelite dove morire fa parte del piano

Sul piano strutturale il gioco sposa senza mezzi termini il genere roguelite, con partite generate proceduralmente e la possibilità di ricominciare cambiando approccio. La formula viene riassunta dagli stessi sviluppatori con una frase secca, “la morte non è mai la fine”, che nel concreto significa progressione conservata tra un tentativo e l’altro. Ogni run diventa quindi occasione per testare strategie diverse, provare combinazioni nuove e capire cosa funziona contro un certo tipo di ondata nemica. I mondi da attraversare sono descritti come instabili, pieni di anomalie e di portali nascosti da scovare. Esplorarli serve anche a mettere le mani su modificatori e su potenziamenti permanenti, quelli che restano in dote anche dopo un fallimento e che alzano progressivamente le possibilità di arrivare più lontano. È il tipo di ciclo che in questo genere funziona bene proprio perché ogni sconfitta lascia comunque qualcosa in mano al giocatore.

Arsenale, bestiario e il ritorno del backpedaling

Nonostante l’impianto moderno, il gameplay di Serious Sam: Shatterverse resta ancorato all’anima arcade da sparatutto run and gun che ha definito la serie. L’arsenale mescola armi storiche, quelle che i fan riconoscono al primo colpo, con strumenti inediti pensati per gestire le solite ondate imponenti di avversari. Perché la quantità, qui, è sempre stata parte del design: non si tratta di duelli chirurgici ma di folle che arrivano addosso da ogni direzione.

Anche il bestiario segue la stessa logica di equilibrio tra vecchio e nuovo. Ci sono i nemici già noti agli appassionati e ne compaiono di inediti, con comportamenti che obbligano a ragionare sul posizionamento. La mobilità torna centrale, insieme alla celebre tattica del backpedaling, quel muoversi indietro sparando senza mai fermarsi che da sempre caratterizza le sparatorie del franchise e che qui, con la componente coop fino a cinque partecipanti, dovrebbe assumere una dimensione ancora più caotica.

La combinazione tra generazione procedurale e cooperativa allargata è la scommessa più evidente di questo capitolo, che prova a portare la formula classica dentro una struttura pensata per essere rigiocata a lungo. Il trailer mostrato alla Gamescom 2026 punta soprattutto su questo aspetto, alternando inquadrature di gruppi in azione e passaggi tra portali dimensionali, in attesa del debutto del 31 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X e S.