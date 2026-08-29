Apple Maps, arrivano gli annunci pubblicitari nelle ricerche

Le prime inserzioni pubblicitarie sono comparse dentro Apple Maps, e non si tratta di un test limitato a pochi fortunati. Dopo l’annuncio arrivato a marzo, quando Apple aveva spiegato che avrebbe permesso alle attività commerciali di pagare per ottenere posizioni di rilievo, la promessa è diventata realtà. Gli annunci spuntano come prima voce nella sezione “luoghi suggeriti” durante la ricerca, ma l’azienda ha chiarito che compariranno anche in cima ai risultati veri e propri.

Il rollout è partito in questi giorni e nelle prossime settimane la pubblicità raggiungerà un numero crescente di utenti negli Stati Uniti e in Canada. Chi apre l’app di mappe si trova davanti, la prima volta, un avviso a comparsa che spiega cosa sta per cambiare. Un passaggio informativo, niente di più, ma che serve a mettere le mani avanti sul tema più delicato di tutti: la privacy.

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Come si riconoscono gli annunci in Apple Maps

Il formato è familiare a chiunque abbia usato le mappe di Google negli ultimi anni. Ogni inserzione è contrassegnata da una piccola icona blu con la scritta “ad”, posizionata accanto al nome dell’attività. Non c’è quindi un tentativo di mimetizzare il contenuto sponsorizzato tra i risultati organici, almeno sulla carta la distinzione resta visibile. Google adotta un sistema praticamente identico da parecchio tempo, quindi il colpo d’occhio per l’utente medio non sarà una sorpresa. Quello che cambia davvero è il contesto. Apple Maps è stata a lungo una delle poche app di navigazione mainstream completamente prive di contenuti commerciali, e questa verginità faceva parte del racconto che Cupertino costruiva attorno ai propri servizi. Ora quella distinzione viene meno, allineando l’app agli standard del settore. Il ristorante, il bar o il negozio che paga si prende il primo posto tra i suggerimenti, punto.

La questione privacy e cosa dice Apple

Il messaggio che accoglie chi apre l’applicazione è abbastanza esplicito. Le mappe possono mostrare annunci locali basati sulla posizione approssimativa, sui termini di ricerca inseriti in quel momento oppure sulla porzione di mappa visualizzata durante la ricerca. E poi arriva la parte che interessa di più: per tutelare la privacy, le informazioni pubblicitarie non vengono collegate all’account Apple dell’utente. Non è una novità dell’ultimo minuto. Già nell’annuncio di marzo l’azienda aveva usato parole molto simili, sostenendo che la posizione di una persona e gli annunci che vede o con cui interagisce all’interno di Maps non sono associati al suo account. I dati personali, secondo la ricostruzione ufficiale, restano sul dispositivo, non vengono raccolti né conservati da Apple e non finiscono nelle mani di terze parti.

È la linea che l’azienda porta avanti da anni su ogni fronte legato alla raccolta dati, e che ha rappresentato uno dei suoi argomenti di vendita più efficaci contro la concorrenza. Applicarla a un sistema di annunci sponsorizzati è un esercizio di equilibrio interessante: monetizzare senza costruire profili utente dettagliati, almeno stando a quanto dichiarato.

Un business che cresce dentro l’ecosistema

La mossa si inserisce in un percorso già avviato. Apple ha costruito negli anni una divisione pubblicitaria che opera su App Store e su altri servizi interni, e l’estensione a Maps era un passaggio piuttosto prevedibile. Le mappe sono un territorio prezioso per gli inserzionisti locali, perché intercettano persone che stanno cercando qualcosa di concreto in un momento preciso e in un luogo preciso. Vale a dire, il momento in cui l’intenzione di acquisto è più alta.

Per ora la distribuzione riguarda soltanto il mercato nordamericano. Gli utenti statunitensi e canadesi vedranno gli annunci comparire progressivamente nel corso delle prossime settimane, con una diffusione graduale che permette ad Apple di monitorare la reazione prima di eventuali allargamenti ad altri mercati.