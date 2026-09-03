TCL TAB A1, quattro tablet per studio e intrattenimento

Non tutti usano un tablet allo stesso modo. C’è chi lo porta nello zaino per guardare una serie durante un viaggio, chi lo utilizza per prendere appunti e chi lo trasforma in una vera e propria postazione di lavoro. È proprio da questa differenza nelle abitudini che nasce la nuova Serie TCL TAB A1, presentata dall’azienda a IFA 2026.

La gamma comprende quattro modelli, costruiti attorno a due dimensioni dello schermo e a due differenti esperienze di visualizzazione. Da una parte ci sono i tablet più compatti da 11 pollici, dall’altra le versioni Plus da 12,2 pollici. In entrambi i casi è inoltre possibile scegliere tra un pannello tradizionale e la tecnologia NXTPAPER, pensata soprattutto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

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Due dimensioni per usi molto diversi

Il punto di partenza della nuova serie è proprio il formato. I modelli TCL TAB A1 e TCL TAB A1 NXTPAPER utilizzano un display da 11 pollici e mantengono dimensioni contenute, mentre TAB A1 Plus e TAB A1 Plus NXTPAPER salgono a 12,2 pollici per offrire una superficie maggiore.

I due modelli più piccoli dispongono di un pannello con risoluzione 2,1K da 2112 × 1320 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Le varianti Plus adottano invece un display 2,4K da 2400 × 1600 pixel, con rapporto 3:2 e refresh rate fino a 120 Hz: una combinazione particolarmente interessante quando il tablet viene utilizzato anche per documenti, navigazione e multitasking. La vera differenza, però, arriva quando si sceglie la versione NXTPAPER. TCL ha sviluppato questa tecnologia pensando a un utilizzo prolungato, intervenendo sul trattamento della superficie e sulla gestione della luce per rendere la lettura più confortevole e limitare i riflessi.

TCL TAB A1: il tablet compatto per tutti i giorni

Il modello base punta soprattutto sulla versatilità. Il TCL TAB A1 integra un display da 11 pollici 2,1K con refresh rate adattivo fino a 90 Hz, inserito in una scocca metallica Space Blue spessa appena 6,2 mm.

Con un peso di 430 grammi, il tablet è pensato per essere trasportato facilmente tra casa, scuola e ufficio. Le cornici da 6,7 mm permettono inoltre di sfruttare meglio la superficie frontale, mentre la certificazione IP54 aggiunge una protezione contro polvere e schizzi d’acqua. Sotto la scocca trova posto il MediaTek Helio G100, accompagnato da 6 GB di RAM che possono essere affiancati da altri 10 GB di memoria virtuale. Lo spazio di archiviazione ammonta a 128 GB e può essere ampliato tramite microSD fino a 2 TB.

L’autonomia è affidata a una batteria da 8.000 mAh con ricarica a 20 W, mentre quattro altoparlanti si occupano del comparto audio. Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una anteriore da 5 MP, sufficienti per videochiamate, scansione di documenti e utilizzi quotidiani. A bordo c’è Android 16, insieme a una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale dedicati alla ricerca, alla traduzione e all’organizzazione delle attività.

TAB A1 NXTPAPER porta l’effetto carta sugli 11 pollici

Per chi passa molto tempo a leggere, il TCL TAB A1 NXTPAPER prende la stessa base hardware e cambia radicalmente l’approccio allo schermo. Il pannello da 11 pollici 2,1K sfrutta infatti la tecnologia NXTPAPER, con trattamento antiriflesso, riduzione hardware della luce blu e regolazione adattiva dei colori.

La peculiarità è la possibilità di scegliere tra tre modalità di visualizzazione. La Regular Mode mantiene una resa pensata per i contenuti multimediali, la Color Paper Mode riduce l’intensità delle tonalità per una lettura più rilassante, mentre la Ink Paper Mode trasforma l’interfaccia in una soluzione monocromatica che ricorda quella di un e-reader. La luminosità raggiunge i 400 nit nell’utilizzo standard e arriva a 500 nit con la modalità Sunlight Display. Anche in questo caso lo spessore è di 6,2 mm, ma il peso scende a 426 grammi, rendendolo il modello più leggero dell’intera famiglia.

La dotazione comprende nuovamente il MediaTek Helio G100, 6 GB di RAM con ulteriori 10 GB virtuali, 128 GB di memoria e una batteria da 8.000 mAh con ricarica a 20 W. Il tablet è inoltre compatibile con TCL Note e T-Pen 2, una combinazione pensata per scrivere a mano, disegnare e prendere appunti. L’esperienza viene completata da Google Gemini, Cerchia e Cerca con Google e dagli strumenti di produttività sviluppati da TCL.

I modelli Plus puntano sul grande schermo

Salendo alla versione TCL TAB A1 Plus, la superficie disponibile aumenta fino a 12,2 pollici. Il pannello 2,4K con rapporto 3:2 e refresh rate fino a 120 Hz è pensato per chi vuole utilizzare il tablet non soltanto per guardare contenuti, ma anche per lavorare con più applicazioni contemporaneamente. La luminosità arriva a 550 nit con Sunlight Display, mentre la piattaforma hardware è affidata allo Snapdragon 4 Gen 2, con 6 GB di RAM e 10 GB di espansione virtuale. I 128 GB di memoria interna possono essere ulteriormente ampliati tramite microSD fino a 2 TB.

La batteria mantiene una capacità di 8.000 mAh e supporta la ricarica a 20 W. Non mancano quattro altoparlanti e le fotocamere anteriore e posteriore, mentre la scocca Space Blue misura 6,7 mm e pesa 542 grammi. Il modello può inoltre essere abbinato a una serie di accessori, tra cui T-Pen 2, Smart Keyboard Case e Flip Case, trasformandosi all’occorrenza in uno strumento più orientato alla produttività.

TAB A1 Plus NXTPAPER è il modello più completo

Al vertice della nuova famiglia si posiziona il TCL TAB A1 Plus NXTPAPER, che combina il formato da 12,2 pollici con la tecnologia di visualizzazione proprietaria dell’azienda.

Il display 2,4K in formato 3:2 a 120 Hz offre una superficie particolarmente adatta a documenti, appunti, riunioni e multitasking. A completare il sistema di protezione visiva intervengono il Nano Crystal Shield, l’illuminazione OmniSoft e le tecnologie dedicate alla riduzione dei riflessi e del fastidio durante l’utilizzo prolungato.

Un elemento distintivo è il NXTPAPER Key, un pulsante fisico che consente di cambiare rapidamente modalità di visualizzazione. Con un semplice tocco si può quindi passare dall’esperienza standard alle modalità Color Paper e Ink Paper senza dover navigare nei menu. Anche la produttività riceve un’attenzione maggiore. Attraverso TCL Note e T-Pen 2 è possibile prendere appunti a mano e sfruttare funzioni basate sull’intelligenza artificiale per riassumerli e riorganizzarli. Il tablet utilizza lo Snapdragon 4 Gen 2, 6 GB di RAM con 10 GB virtuali e 256 GB di spazio interno. La batteria sale invece a 10.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W. Il dispositivo mantiene uno spessore di 6,7 mm e pesa 556 grammi, con quattro altoparlanti, due microfoni e fotocamere da 8 MP.

Android 16 e una dotazione di accessori più completa

L’intelligenza artificiale non rimane confinata al modello più costoso. Tutti e quattro i tablet arrivano con Android 16 e integrano i principali strumenti Google insieme alle soluzioni software sviluppate da TCL.

Tra le funzioni troviamo Google Gemini, Cerchia e Cerca, Assistente di scrittura, Traduttore intelligente, Sottotitoli in tempo reale e Smart Voice Memo, oltre a TCL Note e Magic Hub. La dotazione permette quindi di sfruttare i tablet anche per attività che vanno oltre la semplice fruizione di contenuti. La gamma di accessori comprende la T-Pen 2 con 4.096 livelli di pressione, la Smart Keyboard Case, la Flip Case e, per il TAB A1 NXTPAPER, una Kid-Proof Case pensata per offrire una maggiore protezione nell’utilizzo da parte dei bambini.

Prezzi e disponibilità in Europa

La nuova Serie TCL TAB A1 arriverà nei mercati europei selezionati a partire da settembre 2026. Il TAB A1 sarà proposto a 219,90 euro nella versione tablet e a 259,90 euro in bundle con Flip Case e T-Pen 2. La configurazione prevista comprende 6 GB di RAM e 128 GB di memoria nel colore Space Blue. Per il TCL TAB A1 NXTPAPER, TCL ha confermato l’arrivo in Europa da settembre, con configurazione da 11 pollici, 6 GB di RAM e 128 GB di storage nella colorazione Aerolite Grey. Il prezzo non è stato ancora comunicato.

Il TCL TAB A1 Plus sarà invece disponibile a 249,90 euro nella versione solo tablet e a 299,90 euro con Flip Case e T-Pen 2. Il modello da 12,2 pollici sarà equipaggiato con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria e arriverà nella colorazione Space Blue. Anche per il TCL TAB A1 Plus NXTPAPER l’appuntamento è fissato a settembre nei mercati europei selezionati. In questo caso la configurazione prevede 6 GB di RAM, 256 GB di spazio interno e colorazione Aerolite Grey, mentre il prezzo non è stato ancora annunciato.