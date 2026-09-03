TCL porta a IFA 2026 nuovi TV Mini LED e soundbar

A IFA 2026 TCL amplia il proprio catalogo europeo di televisori e soluzioni audio, mettendo al centro della nuova gamma la tecnologia SQD-Mini LED e sistemi sonori progettati per accompagnare l’esperienza cinematografica domestica.

Il modello di punta è il TCL X11L, disponibile anche nel nuovo formato da 75 pollici oltre alle versioni da 85 e 98 pollici. Il televisore arriva fino a 20.736 zone di dimming sul modello da 98 pollici e raggiunge una luminosità di picco fino a 10.000 nit nei formati da 85 e 98 pollici.

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Il pannello supporta inoltre una copertura fino al 100% del BT.2020, mentre la frequenza nativa di 144 Hz è pensata per mantenere fluide immagini sportive, scene d’azione e sessioni di gaming. Non mancano Dolby Vision e HDR10+, insieme al pannello WHVA 2.0 Ultra per mantenere una visione uniforme anche da angolazioni più ampie. A completare il televisore c’è un sistema Audio by Bang & Olufsen, integrato in un corpo dal design sottile.

C8L e C7L ampliano la gamma SQD-Mini LED

Il TCL C8L porta la tecnologia SQD-Mini LED in una fascia più orientata all’intrattenimento domestico condiviso. Il televisore raggiunge 6.000 nit di luminosità di picco e fino a 4.032 zone di dimming nel formato da 98 pollici, con refresh rate nativo di 144 Hz. Anche il comparto audio punta sulla collaborazione con Bang & Olufsen, affiancata dal supporto a Dolby Atmos. Il C8L è disponibile nei formati da 55, 65, 75, 85 e 98 pollici.

Il C7L rappresenta invece una proposta più accessibile all’interno della famiglia SQD-Mini LED. Arriva fino a 3.000 nit e 2.176 zone di dimming sul modello da 98 pollici, mantenendo una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Per il gaming sono presenti 288 VRR Game Accelerator e HDMI 2.1, mentre Dolby Atmos completa il sistema audio integrato. La gamma comprende i formati da 55 a 98 pollici.

A400 Pro trasforma il TV in un elemento d’arredo

Tra le proposte presentate a Berlino c’è anche il TCL A400 Pro NXTVISION TV, pensato per integrarsi maggiormente nell’ambiente domestico. Il televisore utilizza una cornice monoblocco con finitura effetto legno di noce chiaro e un pannello Matte HVA. Quando non viene utilizzato per guardare contenuti, può mostrare una Art Collection con oltre 80 opere, oltre a creazioni generate dall’intelligenza artificiale. La dotazione comprende QD-Mini LED nei formati da 55 a 98 pollici, fino a 448 zone di local dimming, refresh rate a 144 Hz e sistema audio ONKYO Hi-Fi 2.0.

Q95K è la nuova soundbar top di gamma

Sul fronte audio, la protagonista è la nuova TCL Q95K, soundbar progettata per offrire un sistema home theater completo senza ricorrere a una configurazione tradizionale di diffusori. La soluzione comprende soundbar, subwoofer wireless e diffusori posteriori, con una configurazione 11.1.4 canali e 22 altoparlanti. La potenza audio massima dichiarata raggiunge 1.420 W, mentre il subwoofer utilizza due driver da 7 pollici in configurazione Push-Push.

La collaborazione con Bang & Olufsen riguarda anche questa soluzione, con un sistema di beamforming dedicato alla gestione dell’audio e alla separazione tra dialoghi, musica ed effetti. La Q95K integra inoltre AI Sonic-Adaptation, che analizza automaticamente le caratteristiche acustiche dell’ambiente per adattare la resa sonora. Per il collegamento al televisore sono disponibili HDMI 2.1 ed eARC, mentre il supporto ad ALLM è pensato anche per il gaming. La soundbar sarà disponibile in Europa da ottobre 2026 ed è progettata per televisori da 65 pollici in su.

A65K e Z100 completano le novità audio

TCL ha portato a IFA anche la A65K, soundbar della Design Series con uno spessore di appena 50 mm. Il sistema 3.1.2 canali supporta Dolby Atmos e DTS e integra funzioni per migliorare la resa di dialoghi e bassi. Il prezzo consigliato in Italia è di 299,90 euro. La proposta wireless è invece rappresentata dal TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker, che permette di creare un sistema surround senza vincolare il posizionamento dei diffusori ai cavi. Ogni unità offre una configurazione 1.1.1 canali e una potenza di picco di 170 W. È possibile utilizzare fino a quattro diffusori Z100 e aggiungere un subwoofer wireless opzionale. Il prezzo consigliato in Italia è di 249,90 euro.

Prezzi e disponibilità

Il TCL X11L è disponibile in Italia a partire da 3.999 euro, mentre il C8L parte da 999 euro e il C7L da 699 euro. L’A400 Pro parte da 899 euro, il P8L da 549 euro e il P7L da 319 euro. La nuova gamma audio comprende invece la A65K a 299,90 euro e la Z100 a 249,90 euro. La Q95K arriverà in Europa a ottobre 2026.