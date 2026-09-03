Diversi possessori di smartphone Galaxy si sono ritrovati fuori dal proprio account Samsung, bloccati da un messaggio piuttosto secco che parla di disattivazione per motivi di sicurezza. Il problema è emerso nell’arco di poche ore, con segnalazioni arrivate un po’ da tutte le parti, e al momento non esiste una spiegazione ufficiale da parte dell’azienda coreana. La schermata che compare al tentativo di accesso è sempre la stessa: impossibile effettuare il login, account disattivato per ragioni di sicurezza. Nessun dettaglio ulteriore, nessuna indicazione su cosa avrebbe fatto scattare il blocco, nessun percorso guidato per rimettere le cose a posto. Decine di utenti hanno raccontato la stessa esperienza tra le discussioni su Reddit e i forum della Samsung Community, con un copione che si ripete quasi identico da caso a caso.

Cosa succede quando un account Samsung viene disattivato

Il fastidio non si limita alla semplice impossibilità di fare login. Per chi ha costruito la propria routine digitale attorno all’ecosistema software di Samsung, un account disattivato significa perdere l’accesso a una serie di servizi che sul telefono contano davvero. SmartThings per la gestione dei dispositivi collegati, Samsung Wallet per i pagamenti, Find per rintracciare i prodotti smarriti: tutto passa dalle credenziali dell’account, e senza quelle il Galaxy diventa improvvisamente meno utile di quanto dovrebbe. Qualcuno è riuscito a rientrare rivolgendosi all’assistenza, ma i risultati sono tutt’altro che garantiti. In alcuni casi la procedura ha funzionato, in altri no, senza un criterio evidente che spieghi la differenza. Un’esperienza a macchia di leopardo, insomma, che rende difficile capire quale sia la strada più efficace per sbloccare la situazione.

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L’ipotesi degli indirizzi alias e il silenzio di Samsung

Una pista, per quanto parziale, sembra esserci. Diversi utenti coinvolti hanno in comune l’uso di indirizzi email alias per registrare l’account, ovvero varianti dell’indirizzo principale ottenute aggiungendo un “+” oppure un “.” all’interno del nome. Un operatore dell’assistenza avrebbe fatto riferimento proprio a questo elemento durante uno scambio con un utente, e in effetti molte delle persone bloccate confermano di aver seguito quella strada al momento della registrazione.

Il punto è che la spiegazione non regge fino in fondo. Non tutti quelli che si sono trovati con il Samsung account disattivato usano un alias, quindi l’indirizzo modificato può essere al massimo uno dei fattori in gioco, non la causa unica. Serve altro per completare il quadro, e quell’altro per ora non si vede. Da parte sua Samsung non ha confermato l’esistenza del problema, né ha parlato di un intervento correttivo in arrivo. Le uniche risposte circolate sono le classiche indicazioni generiche di risoluzione dei problemi, quelle che valgono per qualsiasi malfunzionamento e che difficilmente aiutano chi si trova davanti a un blocco di questo tipo. Una richiesta di chiarimenti è stata inoltrata all’azienda, in attesa di elementi più precisi.

Un blocco che arriva senza preavviso

Ciò che colpisce, in questa vicenda, è la totale assenza di segnali preventivi. Nessuna email di avviso, nessuna richiesta di verifica dell’identità, nessuna comunicazione che anticipi la disattivazione. Gli utenti raccontano di aver provato ad accedere come sempre e di aver trovato la porta chiusa, in un momento qualsiasi della giornata, senza aver modificato nulla nelle impostazioni o nelle password.

Le segnalazioni sono comparse nel corso dell’ultimo giorno e continuano ad accumularsi sui canali di supporto, dove le testimonianze si somigliano quasi tutte. Il numero di utenti Galaxy coinvolti resta difficile da quantificare con precisione, perché mancano dati ufficiali e l’unico termometro disponibile sono i messaggi pubblicati spontaneamente sui forum e sulle community dedicate.