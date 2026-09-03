TCL porta a IFA 2026 una nuova gamma di elettrodomestici

TCL torna a IFA con una gamma di elettrodomestici che comprende nuove soluzioni per la refrigerazione, la cura del bucato e la climatizzazione. I prodotti sono esposti all’interno dello spazio TCL Inspiration Habitat, nel Padiglione 21A della Messe Berlin, dedicato quest’anno al tema “AI Inspired Life”. Tra le novità presentate dall’azienda trovano spazio frigoriferi con configurazioni più flessibili, nuove lavatrici e sistemi combinati per il lavaggio e l’asciugatura, oltre a climatizzatori che utilizzano l’intelligenza artificiale per la gestione del comfort e dei consumi.

Nuovi frigoriferi per sfruttare meglio lo spazio

Il Dual Cooling Fridge utilizza due circuiti di raffreddamento indipendenti per separare l’aria del frigorifero da quella del congelatore. Il sistema evita così il passaggio degli odori tra i due comparti e contribuisce alla conservazione degli alimenti. Il modello dispone inoltre di una Humidity Zone a temperatura regolabile e di una Convertible Zone che può essere impostata tra 5 e -20 °C, trasformando lo spazio da frigorifero a congelatore in base alle necessità.

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La gamma Mega Space Series sfrutta invece la tecnologia VIP Thin-Wall per ottenere fino a 74 litri di capacità utile aggiuntiva senza aumentare le dimensioni esterne. La versione Mega Space SE utilizza inoltre una configurazione a profondità ridotta, pensata per integrarsi con i mobili della cucina. L’arrivo sul mercato europeo è previsto da settembre 2026.

La proposta comprende anche il Free Built-in Upright Fridge & Upright Freezer Pair, formato da unità modulari che possono essere aggiunte nel tempo. Il sistema Bottom Heat Dissipation richiede appena un centimetro di spazio laterale, mentre l’architettura Ultra Space aumenta la capacità interna. Completa l’offerta la Flexi Series, caratterizzata da ripiani reversibili e pieghevoli, balconcini configurabili e un cassetto T-Temp con diverse impostazioni di temperatura.

Lavaggio e asciugatura puntano sull’intelligenza artificiale

Per il bucato arriva la serie P5 Super Drum, dotata di un cestello da 540 mm e sei Bionic Lifters. La tecnologia jetBubble miscela detergente, acqua e aria per creare una schiuma ad alta densità, mentre il sistema autoStain Removal interviene automaticamente sulle macchie.

La lavatrice raggiunge la classificazione energetica A-40%, con un consumo dichiarato inferiore del 40% rispetto ai valori di riferimento della classe A stabiliti dalla normativa europea. La disponibilità sul mercato europeo è prevista da settembre 2026. Per gli spazi più contenuti TCL propone invece la P9 AI SuperDrum Ultra Tower, che riunisce lavatrice e asciugatrice in una configurazione verticale.

Il sistema AI Wash riconosce automaticamente quantità del bucato, tipologia dei tessuti e livello di sporco, regolando acqua, temperatura, detergente e durata del programma. L’asciugatura utilizza una pompa di calore con controllo indipendente di motore, ventola e compressore. Il modello ha inoltre ottenuto la certificazione Woolmark Green per lavaggio e asciugatura e arriverà in Italia nel 2027.

FreshIN 3.0 e VoxIN: nuovi climatizzatori intelligenti

Sul fronte della climatizzazione TCL presenta FreshIN 3.0, dotato di un sistema di filtrazione QuadruPuri a quattro strati e di un sistema che monitora la qualità dell’aria in tempo reale. Il climatizzatore utilizza inoltre il sistema Quadruple Noise Reduction, con un livello sonoro dichiarato di 16 dB, e raggiunge la classe energetica A+++ in raffreddamento. La tecnologia T-AI Energy-Saving può ridurre ulteriormente i consumi fino al 37% rispetto alle prestazioni attuali.

La seconda novità è VoxIN, climatizzatore controllabile anche tramite comandi vocali offline. La tecnologia T-AI Energy-Saving gestisce l’efficienza energetica, mentre la funzione Gentle Wind permette di raffrescare l’ambiente evitando getti d’aria diretti. Il sistema di installazione 5E è stato sviluppato per semplificare le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia, smontaggio e aggiornamento tramite OTA. Anche VoxIN raggiunge la classificazione energetica A+++ in raffreddamento.