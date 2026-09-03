Honor 700, Win 2 e Power 3: 200 MP e batterie da 12.000 mAh

Quattro indiscrezioni in un colpo solo per Honor, tutte firmate dal leaker cinese Digital Chat Station, che ha messo in fila numeri capaci di far alzare più di un sopracciglio: fotocamere da 200 MP e batterie che arrivano a sfiorare quota 12.000 mAh. Si parla della famiglia Honor 700, della serie Win 2, di Power 3 e della gamma Magic 9, quest’ultima già attesa alla presentazione ufficiale fissata per il 28 settembre.

Il quadro che ne esce racconta parecchio della direzione presa dal marchio nell’ultimo periodo. Autonomia sopra ogni cosa, sensori fotografici sempre più densi e qualche soluzione tecnica che di solito si vede altrove, tipo le ventole di raffreddamento montate dentro uno smartphone. Roba che fino a poco tempo fa sembrava riservata ai dispositivi da gaming più estremi.

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Honor 700, nuovo design e sensore da 200 MP

Partendo dalla gamma Honor 700, l’indiscrezione parla di un design rinnovato, senza però scendere nei dettagli. Quello che è certo è che il plateau posteriore in stile iPhone 17 Pro, il grande blocco fotografico orizzontale visto sulla generazione attuale, è destinato a cambiare aspetto. Sul fronte fotografico si parla di una fotocamera principale da 200 MP, mentre sul capitolo autonomia il leaker promette valori ancora più consistenti rispetto a quanto visto finora.

Per capire di che cifre stiamo parlando basta guardare il modello attuale. Honor 600 Pro, nella versione venduta da noi, monta una batteria da 6.400 mAh, che di per sé è già un dato generoso rispetto alla media del mercato. Sul mercato asiatico la stessa scocca ospita invece un pacco da 7.000 mAh, una differenza legata alle normative e ai vincoli logistici che regolano le celle di grande capacità in Europa. Se la nuova serie dovesse davvero migliorare questi numeri, si entrerebbe in un territorio finora poco esplorato dai telefoni pensati per l’uso quotidiano.

Honor Win 2, 10.000 mAh e la ventola integrata

Capitolo diverso per Honor Win 2, dove la parola d’ordine sembra essere abbondanza. Il display dovrebbe essere piatto, con risoluzione 2K, ma il dato che salta all’occhio è un altro: una batteria da 10.000 mAh. Numeri che di norma appartengono ai power bank, non ai telefoni, e che danno l’idea di quanto in fretta si stiano spostando i limiti su questo fronte.

Non solo. Honor dovrebbe confermare anche una delle caratteristiche più particolari introdotte con la prima generazione della serie Win, cioè il sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata. Una scelta pensata per tenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco più pesanti, ma utile anche in altri scenari dove il processore lavora a lungo sotto sforzo, dalla registrazione video prolungata alla ricarica rapida.

Cosa manca all’appello tra Power 3 e Magic 9

Restano poi le altre due voci del pacchetto di indiscrezioni, quelle su Honor Power 3 e sulla famiglia Honor Magic 9. Sul primo si insiste sul tema batteria, con capacità che secondo i rumor arriverebbero a toccare i 12.000 mAh, cifra che sarebbe la più alta mai vista su uno smartphone di produzione di massa. La serie Magic 9, invece, ha già una data segnata sul calendario: la presentazione ufficiale è attesa per il 28 settembre, e sarà l’occasione per vedere quanto di questi numeri corrisponde alla realtà.

Vale la ricordare che si tratta comunque di anticipazioni non confermate dall’azienda, per quanto Digital Chat Station sia una delle fonti più seguite quando si parla di mercato cinese. La cadenza con cui Honor sta rinnovando le proprie linee, tra l’altro, lascia poco spazio a lunghe attese tra un annuncio e il successivo.