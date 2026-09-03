Teufel IKONIO, il nuovo speaker Wi-Fi da 650 watt

Teufel presenta IKONIO, nuovo modello di punta della serie HOME pensato per riunire in un unico dispositivo le caratteristiche di un sistema Hi-Fi e la versatilità dello streaming moderno.

Il diffusore integra un sistema attivo a tre vie composto da otto driver e altrettanti canali di amplificazione indipendenti, per una potenza di 650 watt RMS e fino a 2.500 watt di picco. La configurazione comprende tre tweeter, tre midrange e due woofer da 200 mm, questi ultimi installati in posizione contrapposta all’interno di un cabinet sigillato.

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Questa particolare disposizione, definita force-balanced, serve a compensare le vibrazioni generate dai woofer anche quando il volume è elevato. La risposta in frequenza arriva fino a 19 Hz (-6 dB), mentre la pressione sonora può raggiungere i 118 dB SPL di picco con un singolo diffusore. A coordinare gli otto canali interviene un processore di segnale digitale (DSP), mentre il raffreddamento è affidato a un sistema passivo che permette di evitare l’utilizzo di ventole.

Dynamore Ultra cambia la diffusione del suono

Una delle caratteristiche centrali di IKONIO è la tecnologia proprietaria Dynamore Ultra, che modifica la diffusione sonora in base alla configurazione scelta. La modalità Immersiva amplia il palcoscenico sonoro, permettendo di utilizzare un singolo IKONIO per ottenere una riproduzione dettagliata e con una maggiore sensazione di spazialità. Con la modalità omnidirezionale, invece, il diffusore distribuisce il suono a 360 gradi, risultando adatto quando viene collocato liberamente nella stanza e l’ascolto avviene da posizioni differenti. La modalità mono disattiva Dynamore Ultra e concentra la riproduzione verso la parte anteriore. Questa configurazione può essere utilizzata anche per creare un sistema stereo wireless: abbinando due IKONIO, un diffusore riproduce il canale sinistro e l’altro quello destro, arrivando a 124 dB SPL di picco.

Streaming e connessioni

IKONIO integra numerose piattaforme per la riproduzione musicale, tra cui AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect e TuneIn Internet Radio, oltre al Bluetooth 5.1. Non mancano connessioni fisiche con ingresso RCA e ingresso ottico, mentre il controllo può avvenire direttamente dal pannello touch. I comandi vengono illuminati automaticamente grazie ai sensori di prossimità e ulteriori funzioni sono disponibili attraverso l’app Teufel Home.

Un design compatto da 17,4 kg

Nonostante la configurazione audio, IKONIO mantiene dimensioni relativamente contenute: misura 30 × 30 × 38 cm e pesa 17,4 kg. Il cabinet è rivestito con griglie in tessuto e può essere collocato su una base bassa oppure utilizzato con il supporto K&M opzionale. Il raffreddamento passivo contribuisce inoltre a mantenere il funzionamento completamente silenzioso. Teufel propone IKONIO in nero e bianco al prezzo di 1.199,99 euro sul proprio webshop. Il diffusore sarà disponibile anche in un apposito pacchetto stereo.