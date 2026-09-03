Xtream Player porta YouTube e browser su Android Auto

Chi passa parecchio tempo al volante conosce bene i limiti di Android Auto, e proprio da lì nasce l’interesse per Xtream Player, un’applicazione da installare manualmente che porta sullo schermo dell’auto YouTube, un browser web vero e altre funzioni che Google normalmente tiene fuori dalla porta. Le restrizioni imposte dall’azienda hanno una logica di sicurezza difficile da contestare, ma tagliano fuori anche scenari che, ad auto ferma e parcheggiata, avrebbero senso eccome.

Il progetto è stato messo alla prova dopo che soluzioni simili si erano rivelate poco stabili, e il risultato è stato giudicato più solido nell’uso quotidiano. Non è la classica app da provare una volta e poi dimenticare: chi l’ha testata l’ha adottata come strumento principale per accedere a YouTube e al web attraverso il display dell’infotainment.

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Cosa riesce a fare Xtream Player oltre ai video

Il punto di forza sta nella quantità di roba che riesce a infilare in un’unica applicazione installata via sideload. Oltre alla riproduzione dei video e alla navigazione internet, c’è il collegamento a piattaforme ospitate su server personali come Plex, l’accesso alle cartelle dello smartphone, la visualizzazione delle immagini e l’ascolto delle stazioni radio via internet. Roba che va parecchio oltre il perimetro standard di Android Auto.

Nella prova la navigazione si è dimostrata più affidabile rispetto ad altre app dello stesso tipo, con gesti di scorrimento e tastiera virtuale che rispondono in modo abbastanza reattivo. Interessante anche la possibilità di fare il login con il proprio account YouTube direttamente dall’interfaccia, ritrovando iscrizioni, consigli e cronologia. Non un semplice lettore per file locali, insomma, ma qualcosa che punta a un’esperienza completa.

Una precisazione va fatta e non è formale: video e navigazione web non vanno usati mentre si guida. Guardare contenuti al volante è pericoloso e a seconda del paese può essere illegale. Queste funzioni hanno senso ad auto ferma, punto.

Difetti, avvisi di sicurezza e una storia particolare

L’app non è perfetta. L’interfaccia ha scelte di design poco intuitive, tra cui un menù principale raggiungibile da sezioni diverse, dettagli che su uno schermo pensato per essere toccato al volo diventano più fastidiosi del previsto. C’è poi il capitolo del blocco anti riproduzione durante la marcia: lo sviluppatore ha previsto una protezione dedicata, ma nella prova continuava a mostrare finestre di avviso anche con la vettura parcheggiata. Per usare l’app è stato necessario disattivarla passando da Impostazioni, poi Media, poi Impostazioni video e infine Video in movimento. Resta comunque apprezzabile il tentativo di integrare un sistema del genere.

Alle spalle c’è una vicenda curiosa. Xtream Player arriva dopo Fermata Xtream, nato a sua volta come derivazione dell’app open source Fermata Auto, con qualche funzione in più tra cui il supporto IPTV. Lo sviluppatore malebuffy aveva annunciato la chiusura del progetto, salvo poi farlo tornare in questa nuova veste, basata secondo le sue dichiarazioni su codice nuovo e senza legami con Fermata Auto.

L’installazione richiede pazienza e qualche permesso in più

Trattandosi di un’app fuori dai canali ufficiali, la procedura non è immediata. Prima vanno attivate le Opzioni sviluppatore dello smartphone toccando sette volte il numero di build nelle informazioni del dispositivo. Poi tocca abilitare anche le impostazioni sviluppatore di Android Auto, entrando nelle impostazioni di sistema, sezione Dispositivi connessi, quindi Android Auto, e toccando ripetutamente la voce della versione.

A quel punto serve AAEnabler, che fa comparire l’applicazione nel launcher di Android Auto, a meno di ricorrere ad altri metodi per autorizzare le app di origine sconosciuta. Scaricato l’APK gratuito, l’installazione avviene selezionando il file dalla cartella Download. Servono ancora altre autorizzazioni, comprese le impostazioni con restrizioni da abilitare tramite Impostazioni, App, Xtream Player, il menù a tre puntini e infine Consenti impostazioni con restrizioni.